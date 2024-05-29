Жительница Рязанской области пострадала из-за рухнувшего балкона

Российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» более 21 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на страховые компании.

В эту сумму вошли страховые выплаты семьям жертв и выплаты банкам по ипотечным кредитам. Сумма может еще увеличиться.

Агентство опросило компании «Росгосстрах», «Согласие», СОГАЗ и другие. В «Совкомбанк Страхование жизни» сообщили, что в компанию поступило четыре обращения по риску «смерть», по трем уже направили выплаты на общую сумму 4,4 миллиона рублей. Компания «Согласие» выплатила возмещение по договору ипотечного страхования (страхователь погиб) более чем на 2,8 миллиона рублей. В СОГАЗе по договорам страхования жизни уплатили 13,9 миллиона. В «Росгосстрахе» получили обращение по полису ипотечного страхования в связи со смертью клиента. Страховая сумма составит более трех миллионов рублей.

Компании также оказывают пострадавшим психологическую и медицинскую помощь. Например, в СОГАЗе медпомощь получили семь клиентов, психологи помогли еще 13 застрахованным.

Ранее стало известно, что решение о страховом случае из-за ущерба зданию «Крокус Сити Холла» пока не приняли.