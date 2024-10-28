28 октября 2024, 08:56

Жительница Подольска подожгла траурные венки у памятника «Скорбящая мать»

РИА «Новости»
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В Подольске местная жительница подожгла траурные венки у памятника-монумента «Скорбящая мать». Полиция задержала нарушительницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Сообщение о поджоге поступило в дежурную часть Климовского отдела полиции. Злоумышленницей оказалась женщина 1988 года рождения. Ее доставили в территориальный отдел правоохранительных органов.

«Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», - уточнили в пресс-службе.

В Волгограде власти выделили большие деньги на реставрацию памятника «Место, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии» в сквере на улице Радомской. Работы планировали завершить к сентябрю, но по состоянию на 28 октября монумент так и не починили.

Подольск Поджоги Памятники Полиция
28 октября 2024, 09:03
Житель Белгородской области швырнул об пол новорожденного сына любовницы
РИА «Новости»
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В Белгородской области мужчина швырнул об пол месячного младенца. Новорожденный мальчик попал в реанимацию, где врачи борются за его жизнь, сообщил Telegram-канал Shot.

Как стало известно, 22-летняя мать грудничка разругалась со своим 36-летним сожителем. В гневе мужчина начал угрожать убийством своей избраннице, а в качестве доказательств жестоко обошелся с ее сыном. Он схватил лежавшего в колыбели младенца и бросил со всей силы на пол.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и закрытый перелом руки. Врачи прилагают все усилия, чтобы помочь мальчику и предотвратить возможные осложнения, которые могут привести к инвалидности.

«Изверг-сожитель задержан, возбуждено уголовное дело», - отметил авторы публикации.

Ранее мужчина, навредивший младенцу, уже был привлечен к ответственности за наркотики и уклонение от административного надзора.

Ранее подобный случай произошел на Урале. Мужчина жестоко расправился со своим внуком-грудничком из-за того, что тот громко плакал и раздражал его.

Уголовное дело Дети Врачи
28 октября 2024, 08:20
Три легковушки и «Газель» столкнулись на МКАД, одна машина перевернулась
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На седьмом километре МКАД на востоке столицы произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщил источник 360.ru.

Участниками аварии стали три легковушки, в том числе такси, и грузовая «Газель». Водитель такси скрылся с места происшествия. Одна из машин перевернулась.

«Перекрыто три полосы из пяти», - уточнил собеседник 360.ru.

Разлива топлива не произошло, в аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС.

Накануне три машины попали в ДТП на Машкинском шоссе. Участниками аварии стали три иномарки, одной из них управлял бывший мэр Люберец Игорь Аккуратов. В аварии пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась.

ДТП Машины
27 октября 2024, 22:52
Волонтеры на второй день нашли пропавшую в Карелии девочку
РИА «Новости»
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В Карелии исчезла 14-летняя девочка. К ее поискам подключились волонтеры. На второй день операции пресс-служба добровольно-поискового спасательного отряда «Длинный берег» сообщила о ее возвращении.

Школьница 2010 года из города Питкяранта исчезла 26 октября. Около 16 часов она надела темные джинсы, черную куртку, ушла из дома и перестала выходить на связь. Волонтеры распространили ориентировку и попросили о помощи.

Вечером следующего дня «Длинный берег» объявил, что девочка нашлась живой. Где она находилась больше суток, волонтеры не уточнили.

В Приморье ребенок заблудился во время похода за грибами около села Тигровое и две недели прожил в тайге. Его розыском занимались полицейские, военные, следователи-криминалисты и добровольцы из отряда «ПримПоиск». Мальчик вышел к пасеке и дождался помощи.

Спасатели Дети Республика Карелия
27 октября 2024, 22:22
Ребенок упал в плохо закрытый канализационный люк в Челябинской области
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль проведение проверки по истории о падении ребенка в открытый канализационный колодец в городе Озерске Челябинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Информационного центра СК России.

В СМИ и соцсетях сообщили, что 24 октября несовершеннолетняя девочка упала в канализационный колодец во дворе многоквартирного дома. Сотрудники коммунальных служб после окончания ремонтных работ полностью люк не закрыли. Ребенку помогли родители.

Бастрыкин получил руководителю регионального СУ СК России Алексею Колбасину провести процессуальную проверку, а после ее завершения доложить о результатах.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - уточнили в Центре.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о халатности должностных лиц липецкой ИК № 2, откуда сбежали шесть заключенных.

Дети Челябинская область Россия Следственный комитет России

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