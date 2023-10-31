Жительница Подмосковья воткнула нож в спину возлюбленному из-за немытой посуды

По данным канала, пара живет на съемной квартире в Подольске. Оба работают на складе одного из популярных маркетплейсов.

Накануне днем у них был выходной. Отдыхая вместе дома, возлюбленные поссорились из-за немытой посуды. В ходе конфликта парень разозлился, толкнул девушку и ушел в комнату. Его пассия зашла следом и воткнула нож ему в спину.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас врачи борются за его жизнь. Правоохранители проводят проверку по факту домашнего конфликта.

Недавно в Москве произошла потасовка на одной из станций метро. Мужчины начали драку, в ходе которой один ударил другого ножом. Пострадавший получил небольшие раны. Против его оппонента возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.