Жительница подмосковного СНТ рассказала о начале смертельного пожара в хостеле

«Без четверти три я вышла [на улицу] не могла спать, собаки очень сильно лаяли, посмотрела, но ничего не увидела, но наверное пожар уже начался, а с четырех часов уже подключились соседи и стали каким-то образом тушить», - поделилась женщина.

О том, что в результате ЧП погибли люди, она узнала из новостей уже утром.

«Там один мальчик был молоденький, выжил, слава Богу, в этот момент был в другом месте, всегда помогал по хозяйству. Это был хостел, его хозяин умер несколько лет назад и вступила в права наследства его дочь, она владелица хостела», - добавила собеседница 360.ru.

О том, что число жертв пожара возросло до семи человек , ранее сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. В МЧС официально подтверждали гибель шестерых.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.