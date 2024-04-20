Жительница Пермского края подошла к подъезду своего дома и загадочно пропала

Жительница города Березники Пермского края пропала при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты - Пермь».

В публикации сказано, что в последний раз женщину видели 18 апреля, примерно в 22:00. Она находилась около подъезда своего дома.

«Я смотрел в окно, она подошла к дверям подъезда и нажала домофон. Я пошел открывать дверь, но она не поднялась», - рассказал муж пропавшей.

Супруг местной жительницы обратился в полицию и написал заявление о пропаже жены.

Ранее в Екатеринбурге пропал местный житель при загадочных обстоятельствах. Он ушел из дома и не вернулся. Как уточнили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», 27-летний мужчина отправился в сторону Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Что именно его на это сподвигло - неизвестно.