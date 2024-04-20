20 апреля 2024, 04:37

Жительница Пермского края подошла к подъезду своего дома и загадочно пропала

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Жительница города Березники Пермского края пропала при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты — Пермь».

Жительница города Березники Пермского края пропала при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты - Пермь».

В публикации сказано, что в последний раз женщину видели 18 апреля, примерно в 22:00. Она находилась около подъезда своего дома.

«Я смотрел в окно, она подошла к дверям подъезда и нажала домофон. Я пошел открывать дверь, но она не поднялась», - рассказал муж пропавшей.

Супруг местной жительницы обратился в полицию и написал заявление о пропаже жены.

Ранее в Екатеринбурге пропал местный житель при загадочных обстоятельствах. Он ушел из дома и не вернулся. Как уточнили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», 27-летний мужчина отправился в сторону Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Что именно его на это сподвигло - неизвестно.

Пермский край Женщины Мужчины Полиция
20 апреля 2024, 04:45
Несколько беспилотников сбили над Рязанской областью
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили беспилотники в небе над Рязанской областью. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», - написал он.

Количество сбитых дронов Малков не назвал.

Этой же ночью глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что после взрыва беспилотника в Малоярославецком районе рядом с электроподстанцией «незначительно повреждена энергетическая инфраструктура ». Он отметил, что в ходе ЧП никто не пострадал, на место прибыли сотрудники оперативных служб.

Также на энергообъекте в Смоленской области случился пожар после атаки двух украинских БПЛА. Как рассказал губернатор региона Василий Анохин, загорелась емкость с ГСМ.

Пожары Беспилотники Взрывы ПВО
20 апреля 2024, 04:22
Замешанная в скандале с групповым сексом уральская школьница бросила школу
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Школьница из Первоуральска, попавшая в феврале в скандал с групповым сексом, уже месяц не посещает занятия. Об этом изданию Ura.ru рассказал ее знакомый.

«Последний раз в школе я ее видел около месяца назад. Она вся закрытая была, лицо прятала. Отсидела тогда пару уроков и ушла, больше не видел ее с тех пор», - поведал на условиях анонимности собеседник агентства.

В пресс-службе мэрии Первоуральска заявили, что школьница посещает занятия.

Согласно неофициальной версии, девочка решила поздравить двух знакомых с 23 Февраля групповым сексом. Школьники сняли весь процесс на видео. Изначально на вечеринке было пятеро старшеклассников , но двое потом ушли. По некоторым данным, школьники распивали алкоголь.

Следователи возбудили уголовное дело , правоохранители квалифицировали произошедшее как изнасилование несовершеннолетней. Фигурантам грозит до шести лет колонии.

Уголовное дело Школы Скандалы Видео Школьники Секс
20 апреля 2024, 01:10
После взрыва БПЛА в Калужской области повредилась энергоструктура
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Ночью после взрыва беспилотника в Малоярославецком районе Калужской области рядом с электроподстанцией незначительно повредилась энергетическая инфраструктура. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», - написал он.

Ранее стало известно о двух пострадавших после атаки украинских БПЛА по Белгородской области. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, два человека получили ранения в Шебекино и в Разумном-71. Один из них отказался от госпитализации и получает амбулаторную помощь врачей. Другого положили в городскую больницу № 2.

Также 17 апреля российские системы ПВО сбили над небом Белгородской области 14 снарядов , выпущенных из украинских РСЗО Vampire.

Беспилотники Взрывы ПВО
19 апреля 2024, 23:56
Измученная лиса с капканом на лапе забрела в подмосковный поселок Европа
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Дикую лису с капканом на лапе обнаружили в поселке Европа в Московской области. Как стало известно «360», животное бродит по жилым улицам в поисках еды.

Ранее специалисты Приморского края вызволили из капкана краснокнижного детеныша амурского тигра. Впервые его нашел местный житель. Он позвонил экспертам с просьбой помочь тигренку.

«Приходит в поисках пищи, так как у многих установлены грили и мангалы на территории участков, идет на запах», - рассказал источник.

Неравнодушные наняли специалиста по отлову животных, однако поймать лису не удалось. Когда эксперт приехал, то начался ливень, поэтому зверь спрятался.

Сейчас местные жители тоже ищут лису. Открыли сбор средств на необходимые процедуры - отлов, прививки, лечение и питание.

В Telegram-канале «Ильинское. Новости» опубликовали фото и видео с хищником. На них видно, как лиса с опаской осматривает окрестности. На передней лапе у животного висит капкан. Один из очевидцев за кадром подозвал зверя к себе, однако тот не решился подойти.

Животные

Новости по теме