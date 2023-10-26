Жительница Пензы выпрыгнула из окна автобуса на полном ходу

Конфликт в автобусе № 82с в Пензе начался из-за того, что пассажирка требовала высадить ее между остановками. Водитель отказался и женщина вступила в перепалку с ним и другими пассажирами. После чего открыла окно и вылезла из него прямо на ходу. Женщина упала на проезжую часть, впрочем, быстро встала и как ни в чем ни бывало пошла по своим делам наперерез проезжающим машинам. Остальные пассажиры предположили, что ее поведение объясняется «весенним обострением».

По сообщениям местных СМИ, женщину периодически забирают в психиатрическую больницу, но иногда выписывают.

Несколько дней назад она попала в поле зрения правоохранительных органов. Посетители кафе в Железнодорожном районе города вызвали полицию из-за неадекватного поведения гражданки. Женщина оскорбляла посетителей и персонал заведения, вела себя агрессивно и пыталась затеять драку. Нарушительницу задержали сотрудники Росгвардии.

Во вторник, 24 октября, полицейские задержали жителя Пензы, который угрожал убить свою жену.