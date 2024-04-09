09 апреля 2024, 20:38

Жительница Орска заявила о пропавшем после наводнения сыне

РИА «Новости»
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Постоянно живущий с отцом в Орске мальчик перестал выходить на связь с матерью и бабушкой после охватившего город наводнения. Родные не могут связаться с ребенком, хотя все звонки проходят. В трубке они слышат только постоянные гудки. Подробности «360» рассказала мать пропавшего Юлия.

Она подчеркнула, что с отцом ребенка в брак не вступала. Сын постоянно жил с отцом, но регулярно общался с матерью и бабушкой.

После начала наводнения отец ребенка связался с Юлией и сообщил, что собирает вещи и уезжает. После этого связаться с сыном женщина не смогла.

«Муж увез ребенка, и я не знаю - куда. Утонули они или нет, неизвестно. Потоп начался, и больше я своего сына не видела. Его отец вышел на связь один раз, сказал, что собирает вещи», - поделилась собеседница «360».

Она отметила, что несколько дней дозванивалась на телефон сына, но трубку никто не взял. По мнению женщины, отец мог просто заблокировать номер на самом аппарате мальчика. По ее словам, с папой ребенка удалось связаться один раз. Он сообщил, что все в порядке, но сказать, где сейчас находится общий сын, не захотел.

Юлия добавила, что обратилась в полицию и другие правоохранительные органы, чтобы найти ребенка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Прорыв городской дамбы привел к серьезному затоплению района Старый город в Орске. Под воду ушли более шести тысяч домов. Власти Оренбургской области пообещали пострадавшим жителям компенсации взамен утраченного имущества.

Дети Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 20:14
Два из четырех поврежденных ж/д путей восстановили в Вязьме
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Последствия обрушения путепровода в Вязьме устраняют по графику. Специалистам уже удалось восстановить два пути железнодорожной линии, сейчас их проверяют поездом ремонтной службы, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что все работы по восстановлению проходят на максимальной скорости. Также рабочие начали приводить еще два пути в порядок после полной расчистки.

По словам Анохина, работы по разбору завалов на железнодорожном полотне завершили на 95%. С места обрушения убрали более 1800 тонн бетонных конструкций.

Также специалисты закончили подготовку к прокладке сети газоснабжения. На месте происшествия трудятся более 500 человек и 100 единиц спецтехники.

Обрушение железнодорожного моста в Вязьме произошло 8 апреля. В результате ЧП погибла женщина, травмы получили пять человек. Следственный комитет завел уголовное дело.

Уголовное дело Обрушения Поезда Ремонтные работы
09 апреля 2024, 19:19
Массовая гибель рыбы произошла в деревне Новой Москвы
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Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проведет проверку в связи с массовой гибелью рыбы на одном из прудов в деревне Дудкино в Новомосковском административном округе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что несколько десятков особей рыбы погибли и находятся рядом с берегом водного объекта.

«Прокуратура в ходе проверки установит причины и обстоятельства произошедшего, примет меры реагирования при наличии оснований», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что к проверке привлекли специалистов Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, которые отобрали пробы воды на анализ.

В декабре 2023 года массовая гибель рыбы произошла в реке Уче в Мытищах. С жалобами на гнилостный запах в Минэкологии Московской области обратились жители населенных пунктов Марфино и Лысково.

Прокуратура РФ Москва
09 апреля 2024, 19:14
Названы причины сильного паводка в Оренбургской области
РИА «Новости»
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Оренбургская область столкнулась со сложной паводковой ситуацией из-за больших запасов снега и промерзания почвы. Об этом заявил начальник главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. Его слова привели в Telegram-канале МЧС Оренбургской области.

«В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в Приволжском федеральном округе», - сказал он.

Синьков отметил, что сейчас в регионе прикладывают все усилия, чтобы минимизировать последствия ущерба от паводка. К ним относится строительство и укрепление дамб.

С 5 апреля власти Оренбургской области объявили режим ЧС федерального уровня. Наиболее пострадавшим от наводнения оказался город Орск.

Губернатор региона Денис Паслер увеличили вдвое все выплаты пострадавшим. От половодья в Оренбуржье пострадали 27 муниципалитетов.

Наводнения Паводки Россия Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 18:08
Паводок подошел к трассе «Урал» в Оренбургской области
РИА «Новости»
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Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области. Рабочие укрепляют обочины скальным грунтом, сообщили в Telegram-канале власти региона.

Дорожные службы работали на 118-м километре трассы. Здесь задействовали семь единиц спецтехники, протяженность участка составила 250 метров.

На М-5 зафиксировали еще два участка, где паводок может затопить дорогу. По данным на вторник, 9 апреля, в Оренбургской области закрыты 39 низководных мостов и 81 участок региональных дорог. После паводка дорожные рабочие восстановят пострадавшее полотно.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что власти в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию. Он призвал жителей города собрать документы и ценные вещи.

Наводнение в Оренбургской области

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