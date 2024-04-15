Жительница Оренбурга указала на спад уровня воды

В Железнодорожном третий год подряд орудует банда подростков. Юные вымогатели отбирают у детей деньги, а тех, кто не хочет платить — избивают. Об этом «360» рассказала одна из жительниц города Светлана.

По ее словам, злоумышленники собираются в группы, ловят на улице детей и подростков, как правило младше себя, и требуют, чтобы те перевели деньги. В случае отказа их избивают.

«Ребята говорят, что три года длится терроризирование детей. Никто ничего сделать не может, они (банда - прим. ред.) уходят от ответственности», - поделилась собеседница канала.

Она вспомнила, как в декабре 2022 года ее сын спас от подростков-вымогателей школьника в одном из торговых центров Подмосковья.

«Он (сын - прим. ред.) находился в торговом центре „Конфитюр“. Этот мальчик, так как он рядом с нами живет, подбежал к нему: „Спаси, помоги“, потому что они (группа подростков - прим. ред.) начали у него деньги вымогать», - сообщила женщина.

Началась потасовка. Однако устраивать масштабный конфликт в ТЦ банда не хотела из-за охраны и большого количества свидетелей, предположила собеседница «360». Сын Светланы с мальчиком переждали, пока подростки выйдут из здания, а затем вернулись домой.

«Влиятельный папа» Светлана добавила, что подростков-вымогателей около восьми. Их главарь учится в колледже в Реутове, живет в Балашихе. Пока по факту вымогательств написано только одно заявление в правоохранительные органы, хотя, по словам Светланы, их должно быть около 20. Родители пострадавших детей даже провели собрание.

«Все, по всей вероятности, боятся, и забирают заявления, потому что у него (главаря - прим. ред.) какой-то папа влиятельный», - заметила Светлана.

На днях группа 17-летних подростков избила родителей мальчика, которого они взяли в заложники и не хотели выпускать, пока им не переведут деньги. Рэкетом среди детей Железнодорожного банда занимается давно, но теперь переключилась на взрослых.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Ранее в гимназии Балашихи старшеклассник избил подростка. Мальчик нецензурно выразился на видео девочки, которая проходила по лестнице, но несколько раз извинился. Несмотря на это, на ребенка напали.