Жительница Новокузнецка пострадала от упавшей на нее вывески

Сотрудники экстренных служб оперативно устраняют последствия урагана. Синоптики прогнозируют усиление ветра и снег.

Ураган прошелся по Кемеровской, Омской и Новосибирской областям, а также по Алтайскому краю.

Прохожие помогли поднять вывеску и вызволить женщину из-под тяжелого баннера, а также вызвали скорую помощь. Очевидцы сообщили, что конструкция рухнула неожиданно. За несколько секунд до падения по тому же месту ходили посетители ТЦ.

Жители Новокузнецка столкнулись с мощным ураганом, который прошел по центру Сибири. Очевидцы сняли видео, как улетают остановки, срываются баннеры и крыши домов. Ветер оказался настолько сильным, что переворачивал машины и сносил деревья.

Ранее на Сахалине из-за на легковой автомобиль рухнуло дерево. Ветки разбили стекла, помяли крышу и задний бампер. Находящаяся в машине девушка не пострадала. По словам очевидцев, дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра.