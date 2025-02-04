04 февраля 2025, 22:42

Жительница Нижнего Новгорода умерла после анального секса со своим бывшим

РИА «Новости»
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В Нижнем Новгороде женщина скончалась в больнице из-за осложнений после анального секса. Об этом сообщило издание NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ночью 2 февраля 33-летняя нижегородка вызвала скорую медицинскую помощь с жалобами на боль. После госпитализации ей диагностировали осложненный перитонитом разрыв сигмовидной кишки. В ту же ночь в ходе срочной операции пациентка скончалась.

После смерти женщины медики сообщили в полицию о нетипичной травме.

Правоохранители направили тело погибшей на судебно-медицинскую экспертизу и допросили бывшего мужа женщины. Мужчина рассказал, что 31 января после совместного распития спиртных напитков бывшие супруги занялись анальным сексом. И только спустя два дня женщина пожаловалась на боль.

Ранее в Бразилии порнозвезда погибла после секса с двумя мужчинами. Партнеры девушки дали полиции противоречивые показания о случившемся.

Больницы Скорая помощь Женщины Мужчины Секс Полиция
04 февраля 2025, 23:08
Дело об убийстве мальчика в Черняховске взяла на контроль местная прокуратура
Пресс-служба Следственного комитета
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Прокуратура Калининградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве семилетнего ребенка в Черняховске, который считался пропавшим без вести. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, мать мальчика сообщила правоохранительным органам о его исчезновении 3 февраля, рассказав, что после ссоры с родителями сын ушел из дома и не вернулся. Прокуратура возбудила уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В результате поисков удалось обнаружить тело погибшего ребенка в болотистой местности на территории Черняховска.

Правоохранители задержали 42-летнего отчима мальчика по подозрению в убийстве. По данным прокуратуры в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Прокуратура также начала проверку органов системы профилактики.

Ранее в сети появилась запись, где мать мальчика незадолго до смерти угрожала ему расправой. Она также предупреждала сына, что его отчим скоро освободится с работы и приедет домой.

Уголовное дело Убийства Дети Прокуратура РФ Работа
04 февраля 2025, 20:55
Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы
РИА «Новости»
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Мужчина открыл стрельбу в районе улицы Кастанаевской на западе российской столицы. Об этом сообщил источник 360.ru.

В Северо-западном административном округе и Центральном административном округе полиция объявила план «Перехват». Агрессор скрылся на автомобиле Mercedes черного цвета.

Источник 360.ru подчеркнул, что стрельба велась из автоматического оружия. Муниципалитет российской столицы пока происшествие не комментировал.

Предварительно, неизвестный мужчина начал стрелять у жилого дома. После этого он сел в автомобиль и уехал с места происшествия. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мужчина в военной форме открыл стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер» в Иркутской области.

Стрельба Мужчины Оружие Полиция Москва
04 февраля 2025, 19:25
Поезд сбил мужчину на станции «Выхино»
РИА «Новости»
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Мужчина попал под поезд на переходе железнодорожных путей у станции МЦД-3 «Выхино». Об этом сообщил источник 360.ru.

Предварительно, пострадавший выжил. У спасателей есть к нему доступ. К месту происшествия очевидцы вызвали сотрудников Росгвардии.

По данным источника 360.ru, попавший под поезд мужчина мог переходить железнодорожные пути в неположенном месте. Руководство Московских железных дорог временно задержало экспрессы Казанского направления, которые следуют в сторону области.

Ранее поезд сбил двух человек на станции МЦД Матвеевская в Москве.

Мужчины Поезда МЦД Москва
04 февраля 2025, 18:57
Появился предварительный отчет казахстанского Минтранса об авиакатастрофе близ Актау
Global Look Press
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Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении лайнера Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines около Актау. Документ разместили на официальном сайте ведомства.

Согласно 53-страничному отчету, расследование не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности.

«Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов», - отметили в документе.

К отчету прикрепили фотографии с повреждениями лайнера, а также сведения об экипаже и самолете.

Embraer 190 рухнул неподалеку от Актау 25 декабря. Лайнер следовал из Баку в Грозный, на борту находились 67 пассажиров и членов экипажа, жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.

Бразильские специалисты извлекли данные из черных ящиков самолета. Они передали полученную информацию казахстанской стороне, которая занимается расследованием крушения.

Казахстан Крушение самолета в Актау

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