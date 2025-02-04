Жительница Нижнего Новгорода умерла после анального секса со своим бывшим

Читайте нас в:

Ночью 2 февраля 33-летняя нижегородка вызвала скорую медицинскую помощь с жалобами на боль. После госпитализации ей диагностировали осложненный перитонитом разрыв сигмовидной кишки. В ту же ночь в ходе срочной операции пациентка скончалась.

После смерти женщины медики сообщили в полицию о нетипичной травме.

Правоохранители направили тело погибшей на судебно-медицинскую экспертизу и допросили бывшего мужа женщины. Мужчина рассказал, что 31 января после совместного распития спиртных напитков бывшие супруги занялись анальным сексом. И только спустя два дня женщина пожаловалась на боль.

Ранее в Бразилии порнозвезда погибла после секса с двумя мужчинами. Партнеры девушки дали полиции противоречивые показания о случившемся.