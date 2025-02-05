Жительница Нижегородской области изнасиловала мужчину шваброй за приставания

По его информации, двое мужчин и женщина выпивали в одном из жилых домов. В какой-то момент один из собутыльников начал домогаться знакомой, а второй вступился за ее честь и избил обидчика.

Через некоторое время женщина решила отомстить и взяла швабру. От полученных травм мужчина скончался. Его собутыльник вынес тело на улицу и закопал во дворе, прикрыв досками. На это обратили внимание соседи и вызвали полицию.

Против женщины возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера, а против второго мужчины - об убийстве.

Ранее в том же регионе в мужчину шесть раз выстрелили из пневматического пистолета за то, что он не позволил односельчанам изнасиловать свою девушку. Нижегородец выжил и обратился в полицию. Всех причастных удалось задержать, им грозят тюремные сроки за покушение на убийство.