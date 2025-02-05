05 февраля 2025, 13:50

Жительница Нижегородской области изнасиловала мужчину шваброй за приставания

Пресс-служба Следственного комитета
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Пьяная жительница Володарска в Нижегородской области изнасиловала знакомого шваброй за то, что он попытался к ней приставать. Об этом сообщил местный сайт NewsNN со ссылкой на источники.

По его информации, двое мужчин и женщина выпивали в одном из жилых домов. В какой-то момент один из собутыльников начал домогаться знакомой, а второй вступился за ее честь и избил обидчика.

Через некоторое время женщина решила отомстить и взяла швабру. От полученных травм мужчина скончался. Его собутыльник вынес тело на улицу и закопал во дворе, прикрыв досками. На это обратили внимание соседи и вызвали полицию.

Против женщины возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера, а против второго мужчины - об убийстве.

Ранее в том же регионе в мужчину шесть раз выстрелили из пневматического пистолета за то, что он не позволил односельчанам изнасиловать свою девушку. Нижегородец выжил и обратился в полицию. Всех причастных удалось задержать, им грозят тюремные сроки за покушение на убийство.

Уголовное дело Убийства Женщины Мужчины Изнасилования
05 февраля 2025, 14:04
Иномарку разорвало на части в результате удара о столб в Чехове
РИА «Новости»
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Смертельная авария с иномаркой произошла в подмосковном Чехове.Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Водитель легкового автомобиля марки BMW потерял управление и на полной скорости врезался в столб на Симферопольском шоссе. В результате удара машину разорвало на две части, а 21-летний молодой человек, который управлял иномаркой, от полученных травм погиб на месте.

«На дороге из-за похолодания образовался гололед, водитель потерял управление и врезался в столб», - сообщил источник.

По данным-канала Telegram-канала 112 , в аварии чудом выжил 22-летний пассажир BMW. Сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии.

ДТП Чехов Дороги BMW
05 февраля 2025, 12:38
Петербургский школьник сломал нос в лазертаге и продолжил играть
Global Look Press
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Петербургский школьник праздновал день рождения одноклассника в лазертаге и во время игры сильно ударился. Мальчику диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга, рассказала 360.ru его мать Софья.

По ее словам, 11-летнему школьнику сделали операцию.

«В настоящий момент он чувствует себя нормально. <…> постоперационный период у него уже прошел», - подтвердила он.

Женщина сообщила, что вместе с группой детей в развлекательном центре была мать одного из мальчиков, но в игровом зале из взрослых находились только два аниматора. Когда ребенок ударился, и у него пошла кровь, и сотрудники развлекательного центра это заметили.

«Сессия длится 15 минут. <…> Он ударился, к нему подошли два аниматора, увидели у него кровь, дали ему какую-то вату и спросили у него: „Ты как, дальше продолжаешь или домой идешь?“ Ну, естественно, он на адреналине сказал „да“», - пояснила петербурженка.

Мальчик продолжил играть, и находившейся в центре маме одноклассника ничего не сказали о случившемся, добавила она. Позже выяснилось, что мальчик получил серьезные травмы.

«В итоге я узнала уже по факту», - подчеркнула женщина.

Она сказала, что организация предложила матери 100 тысяч рублей, но та оказалась и решила обратиться в суд.

Ранее новгородский школьник во время игры в Петербурге случайно выстрелил из лука в глаз брату. Мальчик получил тяжелую контузию глаза, отек сетчатки и рваную рану задней поверхности века.

Санкт-Петербург Дети Школьники
05 февраля 2025, 10:48
Пассажирский автобус упал с обрыва в Анталье
Global Look Press
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Автобус с пассажирами вылетел в кювет на дороге в турецкой провинции Анталья. В результате ДТП пострадали 33 человека, в том числе восемь детей, сообщил телеканал TRT Haber.

Автобус направлялся Гиресун, но водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается помощь.

«В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников», - уточнили журналисты.

Агентство DHA уточнило, что транспорт упал с обрыва, высота которого достигала 25 метров. По его данным, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее крупная авария произошла в Турции в январе. Направлявшийся на фестиваль в Измир туристический микроавтобус опрокинулся из-за скользкой от дождя дороги. Посольство России в Анкаре подтвердило, что россиян среди пострадавших в ДТП не оказалось. Всего из-за аварии получили травмы 23 человека, их отвезли в ближайшие больницы.

Турция ДТП Автобусы
05 февраля 2025, 10:26
Станок по металлу снял скальп с жительницы Самары
Global Look Press
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Жительница Самары лишилась скальпа, после того как ее волосы затянуло в станок по обработке металла. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Весной прошлого года 23-летняя девушка, находясь на работе, решила пропустить идущих ей навстречу рабочих, но случайно прислонилась спиной к работающему оборудованию, и ее волосы, убранные в хвост, затянуло в станок и намотало на пруток металла. В больнице у нее диагностировали сотрясение мозга и скальпированные раны.

После этого против директора предприятия возбудили дело, однако вскоре с него сняли обвинения. Сам он уверял, что пострадавшая сама нарушала правила техники безопасности и ей не раз делали замечания из-за этого. При этом сотрудники утверждают, что работодатель не выдавал им даже головных уборов, которые приходилось покупать самим.

Девушка подала жалобу, требуя возобновить следствие.

В декабре на заводе в Кургане 49-летнего маляра насмерть придавило упавшей железной балкой.

Уголовное дело Заводы

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