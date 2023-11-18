Нападавшая ранила мужа в голову и ударила свекровь ножом по ноге. Пострадавшая вызвала полицию. Правоохранители обезоружили женщину и передали ее в психиатрическую лечебницу - она состояла учете местного ПНД.

По информации издания, устроившая поножовщину жительница Подмосковья находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Благовещенске подозрительно выглядящий мужчина попытался пронести в церковь оружие. Он приехал к зданию на такси и скрыл лицо с помощью очков и балаклавы. На вопрос вахтера о цели визита молодой человек ответил, что он является богом и должен покарать прихожан.

Росгвардия оперативно задержала мужчину на входе. В его рюкзаке при осмотре нашли мачете, нунчаки, разные виды ножей и перцовый баллончик. По информации СМИ, злоумышленник раньше уже отбывал наказание в тюрьме по статье, связанной с наркотическими веществами.