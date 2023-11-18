18 ноября 2023, 17:11

Жительница Мытищ попыталась зарезать своих домочадцев — СМИ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Жительница Мытищ поссорилась с близкими, после чего взяла на кухне нож и попыталась их зарезать. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Нападавшая ранила мужа в голову и ударила свекровь ножом по ноге. Пострадавшая вызвала полицию. Правоохранители обезоружили женщину и передали ее в психиатрическую лечебницу - она состояла учете местного ПНД.

По информации издания, устроившая поножовщину жительница Подмосковья находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Благовещенске подозрительно выглядящий мужчина попытался пронести в церковь оружие. Он приехал к зданию на такси и скрыл лицо с помощью очков и балаклавы. На вопрос вахтера о цели визита молодой человек ответил, что он является богом и должен покарать прихожан.

Росгвардия оперативно задержала мужчину на входе. В его рюкзаке при осмотре нашли мачете, нунчаки, разные виды ножей и перцовый баллончик. По информации СМИ, злоумышленник раньше уже отбывал наказание в тюрьме по статье, связанной с наркотическими веществами.

Мытищи Поножовщины
18 ноября 2023, 16:34
Детская коляска упала в реку у Широковского моста в Москве — источник
Читайте нас в: Google Новости
В экстренные службы поступило сообщение, что на льдине в реке Яузе тонет человек. Источник «360» уточнил, что неизвестный упал с Широковского моста.

После очевидица рассказала, что в воде оказалась детская коляска. Девушка гуляла по парку, а коляска упала в реку.

Подробности происшествия выяснят специалисты. Пока информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Петербурге таксист спас тонувшего в Неве китайского туриста. Он помог мужчине выбраться на берег с помощью троса. После пострадавший объяснил, что поскользнулся и упал в воду.

Дети Москва 2023
18 ноября 2023, 16:25
Пропавшего в Красноярском крае мальчика нашли мертвым
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
В Ачинске обнаружили тело 12-мальчика, который пропал два дня назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Накануне от местный жительницы поступило сообщение в правоохранительные органы о том, что ее 12-летний сын не вернулся из школы после уроков. В рамках следственных мероприятий тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в реке Мазулька.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи назначили ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства гибели ребенка. Правоохранители ищут причастных к совершению преступления.

Несколько дней назад в Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка. По последним данным, полицейские до сих пор занимаются поисками ребенка.

Ранее в Воронеже пропала 15-летняя школьница. Она ушла из дома и не вернулась. Поисково-спасательный отряд «Регион 36» назвал приметы девочки.

Дети Преступления Красноярский край
18 ноября 2023, 15:16
Жильцам обрушившегося дома в Астрахани начали приходить выплаты
губернатор Игорь Бабушкин / Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Выплаты жильцам частично обрушившегося дома в Астрахани начались сегодня, 18 ноября. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он рассказал, что провел встречу с жильцами и вместе с представителями различных ведомств ответил на их вопросы.

«Сегодня начали производить положенные выплаты. Пострадавшим предоставляем медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь. За каждой семьей закрепляем соцкуратора для решения частных вопросов», - написал он.

Глава региона добавил, что восстановление документов жильцов пройдет в ускоренном упрощенном порядке, при необходимости им также помогут перевести детей в детсады и школы по месту проживания. Бабушкин отметил, что у многих собственников квартир пятиэтажки действует ипотека. Власти связываются с банками по каждому конкретному случаю.

Вопросы помощи пострадавшим курирует депутатский корпус. Губернатор пообещал, что в регионе сделают все возможное для того, чтобы «помочь астраханцам пережить эту трудную ситуацию».

Игорь Бабушкин добавил, что в доме было 80 квартир, где жили более 200 человек. Всем им в качестве временной меры предложили жилье в маневренном фонде. Эксперты оценят стоимость жилья и утраченного людьми имущества и определят общую выкупную стоимость. После этого собственники смогут решить, хотят они получить новую квартиру или денежную компенсацию.

Два подъезда пятиэтажного дома на площади Привокзальной в Астрахани обрушились вечером 16 ноября. Большинство жильцов удалось вовремя эвакуировать, погибла одна пожилая женщина, не успевшая спуститься.

Обрушение дома в Астрахани
18 ноября 2023, 13:21
Московские криминалисты подключились к расследованию дела об обрушении части дома в Астрахани
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Привлеченные Следственным комитетом России эксперты-криминалисты приступили к расследованию уголовного дела об обрушении части дома в Астрахани. По делу допросили уже более 70 жильцов пятиэтажки, сообщила пресс-служба СК РФ.

«На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, регионального СУ СК России и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России», - говорится в сообщении.

По делу создали следственно-оперативную группу. Помимо жильцов допрашиваются работники администрации, УК и контролирующих органов. Следователи назначили экспертизы, в частности комплексную строительно-техническую, произвели выемки документов, изъяли записи с камер видеонаблюдения и записи, сделанные очевидцами.

В Следкоме напомнили, что рассматриваются разные версии случившегося, в том числе повреждение несущей конструкции во время ремонта.

Два подъезда дома на Вокзальной площади в Астрахани обрушились вечером 16 ноября. Погибла 84-летняя пенсионерка, остальных жильцов удалось вовремя эвакуировать. Спасателей, работавших на месте, представят к награде.

Уголовное дело возбудили о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.

СК РФ Следственный комитет России Обрушение дома в Астрахани

Новости по теме