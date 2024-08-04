04 августа 2024, 20:32

Жительница Мытищ испугалась кавалера с сайта знакомств и выпрыгнула в окно

РИА «Новости»
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Жительница Мытищ выпала из окна, испугавшись кавалера с сайта знакомств. О странном свидании, которое шокировало молодую женщину, сообщил Telegram-канал Shot.

Все началось с того, что на сайте знакомств она познакомилась с симпатичным парнем, который представился Александром. Дело дошло до реального свидания в ее квартире.

Но кавалер повел себя очень неожиданно и даже жутко: зачем-то включил на кухне газ. Хозяйка жилья в шоке распахнула окно и решила бежать - прямо через него. Приятель сначала бросился за ней, но потом скрылся.

«Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом плеча», - уточнил источник Shot.

Свидания с малознакомыми людьми из Сети порой могут стоить жизни. Так случилось с жительницей Астрахани. Мужчина, с которым она познакомилась в интернете, зарезал ее, расчленил, а останки выкинул в мусорный бак. Ему назначили наказание в виде 12 лет колонии.

Мытищи Газ
04 августа 2024, 20:15
Запертого в квартире шпица нашли на востоке Москвы
Freepik
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Собаку обнаружили в квартире многоэтажного дома на Челябинской улице в Москве. Она просидела в запертом пространстве четыре дня, сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, хозяина шпица задержали 1 августа и все это время пес находился в квартире один.

Неравнодушные люди забили тревогу и попросили помочь вытащить собаку из запертой квартиры. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее в Москве спасли собаку, которая два дня просидела на балконе квартиры на пятом этаже дома на улице Академика Бакулева. Спасением животного занимались сотрудники МЧС и полиция.

Животные Москва Квартиры
04 августа 2024, 19:50
Неизвестный обстрелял самокатчиков на юге Москвы
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу по нескольким самокатчикам на юге Москвы. О происшествии вечером 4 августа сообщил Telegram-канал Mash.

По словам пострадавших, стрелок пришел в ярость при виде компании на самокатах. Начал кричать, что его едва не сбили. А потом принялся стрелять в людей.

Предположительно, у мужчины было травматическое оружие. Двое самокатчиков получили ранения спины. Сейчас полицейские разыскивают нападавшего, заключил источник Mash.

Ранее на юго-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона по сотрудникам полиции. В результате с ранением госпитализировали прохожего. Также пострадал полицейский.

Также в Зеленограде задержали 32-летнего мужчину, которого выстрелил из травматического пистолета в прохожего. Стрельба произошла из-за ссоры на улице.

Стрельба Мужчины Оружие Электросамокаты Москва
04 августа 2024, 19:32
Труп туриста и мужчину без сознания нашли под окнами многоэтажки в Петербурге
РИА «Новости»
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Мертвого приезжего из Мурманска нашли около высотного дома на проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге. Рядом с трупом находился местный житель с многочисленными травмами. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным журналистов, приезжего в последний раз видели на балконе девятого этажа. В этот момент внизу проходил пострадавший горожанин.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть упавшего с высоты человека. А у найденного рядом с ним пострадавшего горожанина диагностировали перелом черепа и правой ноги.

В тяжелом состоянии мужчину забрали в реанимацию. Сейчас за его жизнь борются врачи Елизаветинской больницы.

В начале марта около высотного дома в московском районе Некрасовка нашли тело молодой девушки и мужчины с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, погибшая проходила по уголовному делу из-за гибели своей трехмесячной дочери, получившей смертельную травму из-на невнимательности матери.

Найденный рядом с телом погибшей женщины оказался ее сожителем. Мужчину забрали прибывшие на место медики.

Санкт-Петербург Больницы Врачи Мужчины
04 августа 2024, 18:48
Крупный пожар вспыхнул на складе автопокрышек в Азове
РИА «Новости»
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Склад автопокрышек загорелся в Азове. О ЧП сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По последним данным, огонь охватил пять тысяч квадратных метров.

«Есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ (горюче-смазочных материалов - прим. ред.)», - заявил он.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что горят мусор и покрышки на открытой территории. Также в ведомстве подтвердили, что площадь возгорания достигла пяти тысяч «квадратов».

«На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники», - добавили в пресс-службе.

Ранее цех с химикатами горел в Екатеринбурге. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое очевидцем ЧП. Пламя тогда распространилось на площади в 800 квадратных метров.

Пожары Мусор

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