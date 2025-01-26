Жительница Кургана на иномарке насмерть сбила женщину на остановке

Жительница Кургана на Volkswagen двигалась по проспекту Конституции в сторону улицы Юргамышской. Она влетела в остановку «Имени Красного креста», где находилась пешеход. От полученных травм пострадавшая погибла месте ДТП.

«Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», - отметили в пресс-службе.

Очевидецица подтвердила 360.ru информацию об аварии.

«Я шла мимо после всего происходящего и увидела сломанную остановку, в которой была машина, а также накрытый труп бабушки», - рассказала она.

Ранее грузовик MAN и автомобиль Mercedes столкнулись в поселке Шишкин Лес в Новой Москве. В результате аварии пострадали два человека. Водитель легковушки получил сотрясение головного мозга, ушиб губы, перелом носа, ключицы и ребер. Его доставили в Коммунарку.