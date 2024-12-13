Жительница Кубани пострадала от нападения питбуля. СК завел уголовное дело

В Сети появились кадры, на которых запечатлена перепалка. Судя по видео, женщина с питбулем зашла в лифт, когда в кабине уже находилась мама с ребенком. Соседки начали ссориться. Матери с ребенком пришлось покинуть кабину, при этом женщина оттолкнула пса ногой. Это не понравилось хозяйке собаки, она вышла следом, а затем вернулась в лифт.

«В результате женщина получила травму. Ребенок, ставший очевидцем произошедшего, не пострадал. Отмечается, что хозяйка питомца мер к пресечению происходящего не принимала», - сообщили следователи.

Отдел СК по Прикубанскому округу города Краснодара возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В начале декабря собака покусала студентов на лекции в медицинской академии во Владивостоке. Несколько пострадавших обратились за медицинской помощью.