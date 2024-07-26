Жительница Краснодара лишилась части мозга после кесарева сечения

По словам мужчины, это были третьи роды, они оказались сложными. Врачи долго не могли ввести пациентке дыхательную трубку, это получилось только с четвертого раза. Возможно, произошло кислородное голодание или инсульт, предположил мужчина. Олесю с ребенком выписали через пять дней, несмотря на недомогание молодой матери - она жаловалась на шейные спазмы.

Через неделю женщине стало хуже, и пока она ждала приезда скорой, впала в кому. В больнице ей удалили матку, так как начался сепсис. Из-за инсульта пришлось удалить часть мозга. Теперь женщина может произносить только три слова: «Да», «Нет», «Здравствуйте». У матери троих детей частично парализована правая половина тела. Супруг вместе с адвокатом пытается доказать вину медиков. По словам Александра, СК возбудил уголовное дело.

В Прикамье молодая женщина лишилась ребенка , пока ее беременную возили по больницам. Врачам пришлось удалить матку, чтобы спасти девушке жизнь, рассказал kp.ru.