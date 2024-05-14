Жительница Краснодара бросила ребенка в магазине и ушла

ЧП произошло в супермаркете на улице Суворова. На камерах видеонаблюдения женщина зашла в торговый зал с маленькой девочкой на руках, а вышла уже без ребенка.

На вид девочке около трех лет. Ее обнаружили сотрудники магазина. В ведомстве отметили, что ребенок в порядке, находится в детской больнице. Девочка останется в медучреждении на время расследования. На данный момент неизвестно, является ли женщина на видео матерью ребенка, полиция объявила ее в розыск.

В Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете торгового центра, после чего вместе с отцом ребенка избавилась от него. Они завернули новорожденного в футболку и выбросили в ближайшем лесу.