Жительница Екатеринбурга выпала из окна многоэтажки

Гигантская бетонная опора упала на проезжую часть в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал Е1.

«На ВИЗе длинная бетонная опора упала прямо на дорогу. Это случилось у дома на Татищева, 134», - уточнил канал, опубликовав видео с ее падением.

На кадрах видно, что опору держал подъемный кран. В какой-то момент тросы порвались, и она упала на проезжую часть, где находились машины. В момент падения опоры водитель подъемника выбежал из кабины.

Неизвестно пока, есть ли пострадавшие. Издание отметило, что запросило информацию о произошедшем в региональном МЧС.

Ранее в городском округе Подольск между поселком Сосновый Бор и ЖК «Весенний» рухнул башенный кран. В соцсетях сообщили, что никто не пострадал, кроме транспорта. Местные жители возмущенно заявили, что люди с детьми и собаками ходят гулять в лес по дороге, на которую упала вышка.