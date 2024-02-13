Жительница Екатеринбурга выпала из окна многоэтажки
Женщина выпала из окна многоэтажного дома в центре столицы Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Свет Екатеринбурга».
«Сегодня утром на Ленина, 54 женщина упала с балкона», - уточнил канал.
На место прибыли сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются. Официальные комментарии пока отсутствуют.
Ранее СК сообщил, что пьяный мужчина изнасиловал беременную женщину и столкнул ее с пятого этажа в Астрахани. Он вытолкнул жертву в открытое окно, чтобы скрыть следы преступления. Женщину госпитализировали, но ребенка спасти не удалось.
В начале февраля врачи не смогли спасти упавшую с 17-го этажа девочку в Новосибирске. Бригада скорой помощи прибыла на место через восемь минут после вызова. Медики начали сердечно-легочную реанимацию, но их действия оказались безуспешными.