Жительница Екатеринбурга разбила голову, поскользнувшись на мокром полу

По словам женщины, она упала в коридоре, где было много воды, и заработала «гематому на полголовы». Женщина заявила, что намерена подать в суд на термальный комплекс.

Екатеринбурженка пожаловалась, что в здании даже нет помещения для медицинских нужд - ее осматривали в подсобке. Пострадавшая отказалась от госпитализации, поскольку ей было не с кем оставить детей - годовалого и девятилетнего.

В комплексе «Юга» сообщили, что вернули женщине деньги за билеты. Собеседник добавил, что она поскользнулась на входе в душевую. Пострадавшей оказали первую помощь и вызвали скорую. Он утверждал, что в учреждении есть медицинский кабинет, в котором работает медик.

Ранее актер Павел Поймалов скончался из-за отека головного мозга, который начался после его падения на улице.