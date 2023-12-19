19 декабря 2023, 08:22

Жительница Екатеринбурга держала малолетнюю дочь взаперти

РИА «Новости»
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Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку сообщений о жительнице Екатеринбурга, которая держала 13-летнюю дочь взаперти. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следком проверит информацию, что девочка никогда не посещала школу, потому что мама не выпускала ее из квартиры. Кроме того, она проживала в антисанитарных условиях, без должной одежды и питания.

Ведомство установит обстоятельства, условия и причины, которые могли способствовать этой ситуации. СК даст правовую оценку работе органов системы профилактики, после чего вынесет процессуальное решение.

В октябре в Москве следователи завели уголовное дело по факту истязания восьмимесячного ребенка. Мальчика нашли в захламленном помещении, после чего его экстренно доставили в больницу. На допросе стало известно, что его маму уже лишили прав родителя в отношении двоих других детей.

Дети Екатеринбург Следственный комитет России
19 декабря 2023, 04:24
Норвегия отказала в посадке российскому самолету с умирающим мужчиной на борту
РИА «Новости»
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Норвежские власти отказали в экстренной посадке российскому самолету с умирающим пассажиром на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на других участников авиарейса.

« Рейс компании Nordwind Airlines из Москвы до кубинского Варадеро вылетел сегодня в 11:25. После нескольких часов полета одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение», - уточнил канал.

По словам других пассажиров, пилотам не разрешили посадку в одном их ближайших аэропортов Норвегии, поэтому они объявили о развороте и возвращении в Москву.

Самолет успешно приземлился в Шереметьево. Тяжелобольного пассажира сразу увезли на машине скорой помощи.

Ранее телеканал NRK сообщил, что в Норвегии открыли воздушное пространство для пассажирского самолета Nordwind Airlines, так как экстренные медицинские случаи позволяют это сделать.

Авиация Болезни Норвегия Самолеты
19 декабря 2023, 04:09
Вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета
РИА «Новости»
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Вылетевший с Камчатки в Магадан самолет Як-40 вернулся в аэропорт вылета после того, как на приборной панели загорелась лампочка. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Камчатском авиапредприятии».

Самолет развернули обратно спустя 15 минут после взлета. Он благополучно приземлился, пострадавших нет. Пассажиров отправили в Магадан другим бортом.

По предварительной информации, у самолета возникли проблемы с двигателем. И это не первая подобная поломка. В начале осени в магаданском аэропорту у воздушного судна не заработал второй двигатель. Пассажиров тогда отправили на Камчатку резервным бортом спустя два дня.

Ранее Росавиация сообщила, что самолеты российских авиакомпаний стали реже попадать в аварийные ситуации. В 2023 году количество таких случаев сократилось в 1,3 раза, а в ноябре - на 18%. При этом самолеты провели в воздушном пространстве России на 6,5% больше времени, чем год назад - 1,85 миллиона часов.

Авиация Самолеты Камчатка
19 декабря 2023, 03:29
«Полураздетая и в наушниках». Жители Екатеринбурга нашли мертвую девушку во дворе дома
РИА «Новости»
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Жители Екатеринбурга обнаружили во дворе многоэтажного дома тело полураздетой девушки в наушниках. Об этом сообщило местное издание E1.ru.

Погибшую нашли под окнами многоэтажки на улице 40-летия Комсомола, 32г. По словам очевидцев, на вид девушке, предположительно, 25 лет.

После обнаружение тела они вызвали полицию и сотрудников скорой помощи. Мертвую девушку прикрыли.

Правоохранительные органы пока не дали комментариев, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского в Омске. По сообщению следователей, тело младенца лежало в пакете. Видимых телесных повреждений на ребенке полицейские не обнаружили. Причину смерти установят в ходе медицинской экспертизы, а также выяснят, когда наступила смерть ребенка - до или после рождения.

Смертность Екатеринбург
19 декабря 2023, 03:10
«Жила среди могильных крестов». Полицейские спасли девочку в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Полицейские в Екатеринбурге забрали у матери-одиночки 13-летнюю девочку, которая прожила всю жизнь среди могильных крестов, принесенных в квартиру с кладбища. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Мать держала дочь в квартире без воды, газа и электричества. Коммунальные услуги не оплачивала, накопив долг почти в миллион рублей, уточнил канал. Помимо этого выяснилось, что девочка никогда не ходила в школу.

Полицейских вызвали соседи, когда услышали крики подростка. Также они рассказали, что женщина таскала домой с кладбища кресты и пасхальные яйца.

«Декорация уральской хтони: религиозные атрибуты, портрет Распутина и крест до потолка», - такое описание дали квартире на канале.

Ребенка забрали сотрудники городского психоневрологического диспансера.

Ранее в Екатеринбурге молодая женщина родила ребенка на съемной квартире и выбросила его в пакете в сугроб под окном дома. СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.

Дети Екатеринбург

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