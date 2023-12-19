Жительница Екатеринбурга держала малолетнюю дочь взаперти

Следком проверит информацию, что девочка никогда не посещала школу, потому что мама не выпускала ее из квартиры. Кроме того, она проживала в антисанитарных условиях, без должной одежды и питания.

Ведомство установит обстоятельства, условия и причины, которые могли способствовать этой ситуации. СК даст правовую оценку работе органов системы профилактики, после чего вынесет процессуальное решение.

В октябре в Москве следователи завели уголовное дело по факту истязания восьмимесячного ребенка. Мальчика нашли в захламленном помещении, после чего его экстренно доставили в больницу. На допросе стало известно, что его маму уже лишили прав родителя в отношении двоих других детей.