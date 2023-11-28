28 ноября 2023, 09:27

Жительница Челябинска погибла в ДТП в районе Чурилово

РИА «Новости»
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Автомобиль Mitsubishi на улице Трашутина в Челябинске столкнулся с легковушкой Daewoo. В результате ДТП погибла женщина. Об этом сообщил Ura.ru.

Авария произошла вечером 27 ноября в районе Чурилово. Пассажирка Daewoo погибла, остальные участники ДТП получили травмы.

По данным пресс-службы Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, ДТП спровоцировал водитель Mitsubishi, который не уступил дорогу. После столкновения автомобиль наехал на снежный вал.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося. По информации Telegram-канала «Агентство чрезвычайных новостей» , очевидцы заявили, что иномарка Mitsubishi перед аварией ехала по улице на высокой скорости.

Ранее на МКАД произошло крупное ДТП - грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Фура встала поперек дороги и перекрыла несколько полос движения. На место аварии приехали оперативные службы. Из-за ДТП движение временно ограничили.

ДТП Челябинск Машины
28 ноября 2023, 10:36
Участника шоу «Место под солнцем» избили в центре Москвы
РИА «Новости»
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Финалист музыкального проекта «Место под солнцем» Руслан Алиханов, известный как Али Хан, стал жертвой нападения в ресторане Levantine в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, после возникшего в заведении конфликта музыканта избили. Руслан обратился в полицию, участников драки забрали в отделение для выяснения обстоятельств. Началась проверка.

Али Хан известен не только участием в шоу «Место под солнцем», но и работой в музыкальных клипах известных исполнителей, таких как Клава Кока, Hammali&Navai и других.

Ранее чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу около ресторана в Москве. Предположительно, он поссорился с несколькими гостями заведения. Пострадали четыре человека.

Драки Телевидение Москва 2023
28 ноября 2023, 07:34
Грузовик столкнулся с легковым авто и перекрыл проезд по участку МКАД
РИА «Новости»
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На внутренней стороне 41-го километра МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Обе машины развернулись и перекрыли несколько полос движения. Спустя время ограничения сняли, сообщил Дептранс Москвы.

К месту аварии съехались оперативные службы. Обстоятельства ДТП и состояние водителей уточнят специалисты. Дептранс сообщил, что движение по четырем полосам из шести временно ограничили, но к 06:37 проезд освободили. По данным сервиса «Яндекс пробки» на 07:24, движение на 41-м километре МКАД затруднено в обе стороны, особенно в направлении Киевского шоссе.

Днем 27 ноября на МКАД случилось массовое ДТП с одним погибшим. На внешней стороне 11-го километра дороги столкнулись грузовик, микроавтобус и легковушка.

Авария произошла около шести часов утра. Грузовик столкнулся с отечественным авто. Прицеп развернулся поперек дороги, кабина уехала вперед. Легковой автомобиль от сильного удара тоже повернулся влево.

ДТП Дороги Москва 2023
28 ноября 2023, 04:31
Петербурженка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от изнасилования
Pixabay
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В Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга в понедельник рано утром поступила 19-летняя девушка в тяжелом состоянии. По информации 78.ru, пострадавшая выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от изнасилования.

Все случилось в квартире в доме № 4 по улице Руднева. Девушка спрыгнула с третьего этажа, врачи диагностировали у нее тяжелую сочетанную травму головы, таза, груди, а также открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и другие повреждения.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

По данным «Фонтанки» , девушку нашли под окнами девятиэтажки, проживает она в трех километрах от места происшествия. Владельца квартиры, из окна которой выпрыгнула пострадавшая, увезла полиция.

Ранее московская школьница сообщила, что на концерте в одном из столичных ТРЦ ее попытались изнасиловать во время выступления Стаса Костюшкина. Семиклассница с трудом сбежала от домогавшегося ее мужчины и рассказала все матери.

В Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга в понедельник рано утром поступила 19-летняя девушка в тяжелом состоянии. По информации 78.ru , пострадавшая выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от изнасилования.

Санкт-Петербург Изнасилования
28 ноября 2023, 04:10
Петербуржец отравил четырехлетнего сына таблетками от эпилепсии
Freepik
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Житель Санкт-Петербурга отравил четырехлетнего сына таблетками «Лирика», анксиолитиком, который считается одним из самых опасных наркотических препаратов. Об этом сообщило издание 78.ru.

По информации СМИ, ребенок живет с матерью, с папой мальчик видится редко.Но 26 ноября он решил провести время с сыном. Когда отец вернул ребенка, мать заметила неадекватное поведение сына и вызвала скорую помощь.

У мальчика начался невроз, он не мог связно излагать мысли и пребывал в эйфории. В больнице ребенку оказали первую помощь и выяснили, что мальчика отравили «Лирикой». Отец в оправдание заявил, что оказывал сыну первую помощь. «Лирика» вызывает одурманивающий эффект, а также формирует физическую и психологическую зависимость.

В Красногорске двухлетняя девочка отравилась метадоном. Ребенка в состоянии комы доставили в больницу, прокуратура проводит проверку. Отец девочки, ранее судимый за хранение наркотиков, заявил, что «без понятия» как в организм его дочери попал сильнодействующий препарат.

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