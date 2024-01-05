05 января 2024, 21:54

Жительница Челябинска облила кипятком толпу гостей

РИА «Новости»
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Жительница Челябинска облила кипятком друзей на вечеринке после того, как компания молодых людей помешала ей приготовить еду, бросив на кухню ради шутки дымовую шашку. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В квартире девушки, расположенной в одной из новостроек на улице Профессора Благих, собралась компания молодых людей. Момент, когда она взяла кастрюлю с плиты, вошла в комнату и выплеснула кипяток на одного из парней, попал на видео.

Также на кадрах видно, что в другой руке хозяйка квартиры держала алюминиевую банку. От действий девушки пострадал парень в синей футболке и темноволосая девушка. Молодые боли корчились от боли.

«Ты че творишь?» - закричали гости.

Пострадавший молодой человек рассказал, что не стал писать заявление в полицию. При этом в полиции на девушку оформили административный протокол о нарушении тишины в ночное время.

Хозяйка квартиры, по словам соседей, вела аморальный образ жизни, устраивала гулянки, сообщило издание.

Ранее ребенка ошпарили кипятком в детском саду в городе Рыбинске Ярославской области. Мальчика госпитализировали с ожогами. По словам матери, ее сын не может нормально сидеть, спать и ходить в туалет, отказывается от еды, а сотрудники детсада отрицают свою вину.

Челябинск Мужчины Полиция
05 января 2024, 22:55
Полицейский обезвредил дебошира с боевой гранатой в алкомаркете в Таганроге
РИА «Новости»
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Полицейский из Таганрога голыми руками обезвредил пьяного посетителя алкомаркета, угрожавшего кассиру боевой гранатой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, агрессивного покупателя скрутил, а затем отобрал боеприпас старший сержант полиции. Пьяный мужчина надеялся вернуть деньги за ранее приобретенный алкоголь. Экспертиза показала, что он держал в руках настоящую боевую гранату Ф-1, при взрыве которой могли погибнуть люди.

Выяснилось, что сотрудника полиции был выходной, а на месте происшествия он оказался случайно. Угомонить дебошира ему помог еще один посетитель магазина.

«В отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки, он заключен под стражу. Ему грозит до 12 лет тюрьмы», - уточнил канал.

Ранее эвакуировали работников грузового комплекса пермского аэропорта Большое Савино, причиной послужило обнаружение в багаже подозрительного предмета, внешне похожего на гранату Ф-1. Ее заметили в пропущенной через интроскоп посылке. Экспертиза позже показала, что это был муляж.

Алкоголь Россия Магазины Оружие Полиция
05 января 2024, 22:28
Пассажир получил ножом в грудь из-за конфликта водителей в Калуге
РИА «Новости»
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Дорожный конфликт в Калуге закончился ударом ножа в грудь — 30-летнего мужчину госпитализировали с тяжелом состоянии. Нападавший скрылся. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Калужской области.

Дорожный конфликт в Калуге закончился ударом ножа в грудь - 30-летнего мужчину госпитализировали с тяжелом состоянии. Нападавший скрылся. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Калужской области.

Мужчина пострадал в ходе ночного конфликта между водителями Mazda 6 и Hyundai Solaris. Они устроили разборки на улице Кирова. Пострадавший оказался пассажиром автомобиля Mazda 6.

После того, как он присоединился к ссоре, водитель второй машины ударил его ножом в грудь, а потом скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают его личность, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Потерпевший доставлен в медицинское учреждение, он находиться в тяжелом состоянии», - уточнили в прокуратуре.

О причине конфликта между водителями не сообщили. Расследование продолжается.

Ранее вооруженная ножом женщина напала на прохожих рядом с железнодорожной станцией «Акихабара» в Токио. Пострадали четыре человека, их оперативно доставили в больницу. Полицейские задержали нападавшую.

Прокуратура РФ Больницы Водители Полиция
05 января 2024, 21:31
Пожар потушили на турбазе в Свердловской области
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Свердловские огнеборцы ликвидировали открытое горение на туристической базе «Чусовая». Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.

На территории турбазы загорелся гаражный бокс с техникой, пламя охватило 250 квадратных метров. Имущество из горящего помещения эвакуировали работники базы.

Как сообщили в ведомстве, на месте пожара работают 22 пожарных и восемь единиц спецтехники. Они занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций.

Пока нет информации о погибших. Причину пожара установят в ходе расследования.

Ранее два пациента наркологического отделения ЦМСЧ № 31 ФМБА России погибли при пожаре в Новоуральске Свердловской области. Еще два человека пострадали, их доставили в приемное отделение больницы. Остальных пациентов наркологии - всего 26 человек - переместили в отделение психиатрии.

Пожары Туризм МЧС РФ Свердловская область
05 января 2024, 21:12
Пропавшего в начале декабря уральского школьника нашли в Подмосковье
РИА «Новости»
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Почти месяц понадобился сотрудникам полиции, чтобы найти пропавшего 15 летнего школьника. В последний раз семья видела юношу 7 декабря, когда он уходил в школу. В пятницу, 5 января, стало известно, что мальчика нашли в деревне Иваново городского округа Егорьевск в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу сообщило Ura.ru.

Правоохранители подчеркнули, что никаких противоправных действий в отношении подростка никто не совершал. Мальчика не похищали и не вывозили силой.

«Молодой человек самовольно ушел из дома и не хотел возвращаться из-за желания вести самостоятельную жизнь», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что беглеца вычислили по камерам видеонаблюдения.

Родственница пропавшего мальчика в беседе с изданием E1.Ru сообщила, что юноша уже находится дома с родителями. Она подчеркнула, что это тихий и спокойный ребенок, поэтому никто никогда не думал, что он может сбежать.

Журналисты выяснили, что мальчик рос полной семье, где кроме него воспитываются еще трое детей. Конфликтов с родителями, учителями и одноклассниками у него никогда не было.

Не все поиски пропавших без вести заканчиваются так хорошо. Красноярский главк МВД сообщил, что исчезнувший в ночь на 31 декабря игрок баскетбольного клуба «Барнаул» и воспитанник молодежной команды ЦСКА Антон Петухов упал с моста в Енисей. В ведомстве пояснили, что об этом свидетельствуют записи камер видеонаблюдения. Спасатели и поисковики приступили к обследованию реки и притоков реки в поисках тела пропавшего спортсмена.

Урал Дети МВД РФ Школьники Полиция

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