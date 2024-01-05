Жительница Челябинска облила кипятком толпу гостей
Жительница Челябинска облила кипятком друзей на вечеринке после того, как компания молодых людей помешала ей приготовить еду, бросив на кухню ради шутки дымовую шашку. Об этом сообщил сайт kp.ru.
В квартире девушки, расположенной в одной из новостроек на улице Профессора Благих, собралась компания молодых людей. Момент, когда она взяла кастрюлю с плиты, вошла в комнату и выплеснула кипяток на одного из парней, попал на видео.
Также на кадрах видно, что в другой руке хозяйка квартиры держала алюминиевую банку. От действий девушки пострадал парень в синей футболке и темноволосая девушка. Молодые боли корчились от боли.
«Ты че творишь?» - закричали гости.
Пострадавший молодой человек рассказал, что не стал писать заявление в полицию. При этом в полиции на девушку оформили административный протокол о нарушении тишины в ночное время.
Хозяйка квартиры, по словам соседей, вела аморальный образ жизни, устраивала гулянки, сообщило издание.
Ранее ребенка ошпарили кипятком в детском саду в городе Рыбинске Ярославской области. Мальчика госпитализировали с ожогами. По словам матери, ее сын не может нормально сидеть, спать и ходить в туалет, отказывается от еды, а сотрудники детсада отрицают свою вину.