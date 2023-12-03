03 декабря 2023, 01:46

Жительница Башкирии скончалась после падения в мазутную яму

Telegram-канал Госкомитета РБ по ЧС
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Две женщины в Баймакском районе Башкортостана с высоты упали в яму с мазутом. Об этом сообщил государственный комитет республики по ЧС в Telеgram-канале.

По неуточненным данным, утром три человека возвращались домой на машине, однако сначала заехали на заброшенную котельную. Из автомобиля вышли две женщины и, не заметив обрыва, упали в мазутную яму с высоты двух с половиной метров.

В итоге на место ЧП выехала бригада пожарных и спасателей. Первую пострадавшую достали с сильным переохлаждением, ее госпитализировали. Вторая женщина полностью оказалась в мазуте и скончалась.

Ранее в Нижнем Новгороде бездомный мужчина погиб из-за коммунальной аварии в подвале дома. Как отметили в СУ СК РФ по региону, он упал в яму с кипятком и заживо сварился.

Башкирия
03 декабря 2023, 01:14
Пожарные ликвидировали открытое горение на авторынке в Набережных Челнах
Пресс-служба МЧС
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Спасатели ликвидировали открытое горение на автомобильном рынке в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

«В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», - рассказали в ведомстве.

Огонь охватил авторынок вечером 2 декабря. Площадь пожара стремительно увеличивалась с 1500 «квадратов» до 6800. Локализовать возгорание удалось менее, чем через два часа.

К тушению огня привлекли более 130 огнеборцев и 40 единиц техники.

Пожары Татарстан
02 декабря 2023, 23:30
Пожар на площади 6,8 тысячи «квадратов» локализовали в Набережных Челнах
Unsplash
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Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где загорелись торговые павильоны, локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров», - уточнили в ведомстве.

Прокуратура Татарстана ранее сообщила, что огонь охватил территорию авторынка «Гараж-500». Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействовали более 130 спасателей и 40 единиц спецтехники.

Накануне в Москве загорелся вещевой рынок «Садовод». Пожар вспыхнул в одном из павильонов, после чего огонь быстро перекинулся на другие постройки.

В тот же день огонь охватил мебельную фабрику в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. На месте работали семь единиц техники и 25 человек личного состава.

Пожары Татарстан МЧС РФ
02 декабря 2023, 22:36
Два новых землетрясения зафиксировали у берегов Филиппин
Unsplash
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Всего за 15 минут у берегов Филиппин произошло два новых землетрясения. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Всего за 15 минут у берегов Филиппин произошло два новых землетрясения. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре ( EMSC ).

Сначала подземные толчки зафиксировали в 17:40 (20:40 по московскому времени) в 53 километрах от населенного пункта Бислиг. Его население составляет примерно 67,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Магнитуда составила 6,3.

Менее чем через 15 минут у берегов Филиппин произошло второе землетрясение магнитудой 5,7.

До этого подземные толчки начались в 17:35 по московскому времени. Из-за катаклизма специалисты объявили угрозу цунами. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Землетрясение у берегов Филиппин уже регистрировали 17 ноября. Его магнитуда составила 6,7. Сейсмологи выяснили, что очаг располагался на глубине 70 километров.

Природа Землетрясения
02 декабря 2023, 22:10
Попытку атаки по Краснодару пресекли далеко от города
РИА «Новости»
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Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о получении двух сообщений о вспышках в небе над городом. По его словам, атаку ВСУ военные пресекли на безопасном расстоянии от жилых домов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе, могу заверить - Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой», - заявил он.

Наумов добавил, российские силы оперативно и слаженно пресекли попытку террористической атаки и сделали это на большом расстоянии от региона. Градоначальник отметил, что никаких разрушений после случившегося нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали украинские зенитные ракеты С-200 над Азовским морем. Боеприпасы в них были переоборудованы для атаки наземных целей.

В минувшее воскресенье, 26 ноября, появились сообщения об уничтожении украинского беспилотника над Смоленской областью. Одна из местных жительниц рассказала «360», что услышала громкие звуки во время прогулки с собакой.

Краснодар Военные Взрывы

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