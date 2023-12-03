Жительница Башкирии скончалась после падения в мазутную яму

По неуточненным данным, утром три человека возвращались домой на машине, однако сначала заехали на заброшенную котельную. Из автомобиля вышли две женщины и, не заметив обрыва, упали в мазутную яму с высоты двух с половиной метров.

В итоге на место ЧП выехала бригада пожарных и спасателей. Первую пострадавшую достали с сильным переохлаждением, ее госпитализировали. Вторая женщина полностью оказалась в мазуте и скончалась.

Ранее в Нижнем Новгороде бездомный мужчина погиб из-за коммунальной аварии в подвале дома. Как отметили в СУ СК РФ по региону, он упал в яму с кипятком и заживо сварился.