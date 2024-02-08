Жители Зеленоградского округа сообщили о звуках взрыва и пожаре в гаражах

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В Восточном административном округе Москвы произошел пожар. Загорелись 12 бытовок, пострадал один человек. Огонь потушили, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали на 16-ую Парковую улицу в Восточном Измайлово около пяти часов утра. Очевидцы сообщили, что загорелся бытовочный лагерь, внутри могли оставаться люди. Приехавшие на место спасатели оценили обстановку и начали тушение.

Горели 12 бытовок из дерева, обшитые металлом. Бытовочный лагерь - двухэтажный, очаг возгорания находился на верхнем этаже, произошло обрушение. Оттуда спрыгнул один человек. Его госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

К шести часам утра возгорание локализовали и ликвидировали открытый огонь, через 17 минут потушили. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

На юго-востоке Москвы во время пожара в швейной мастерской погиб один человек. Огонь охватил 10 квадратных метров.