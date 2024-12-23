23 декабря 2024, 08:16

Жители Южного Бутово пожаловались на едкий запах из-за пожара

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Из-за пожара на складе пластиковых изделий на 1-й Горловской улице появился резкий запах. Об этом 360.ru сообщил один из местных жителей.

«Очень сильный едкий [запах]. Приоткрыли окно - сразу вещи, занавеска сильно запахли», - отметил он.

Собеседник 360.ru также рассказал, что несколько пожарных машин по пути к месту ЧП попали в пробку. По информации другого источника, сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение.

Эти данные подтвердили в МЧС, уточнив площадь. Она составила 350 квадратных метров.

Все обстоятельства случившегося начала выяснять Зюзинская межрайонная прокуратура. Точную причину установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

В 08:06 возгорание ликвидировали, уточнил источник 360.ru.

Пожары Москва
23 декабря 2024, 08:05
Водителя перевернувшейся на МКАД фуры с водкой увезли на скорой
РИА «Новости»
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Фура, которая перевернулась на МКАД из-за наезда на бетонные блоки, перевозила водку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авария произошла в районе Ясенево. Грузовая машина сильно ударилась, влетев в отбойник, ее развернуло и опрокинуло на бок. Водитель пострадал, его отправили в больницу на скорой.

Три полосы движения на МКАДе перекрыли из-за случившегося. Образовалась большая пробка.

Ранее фура с мандаринами перевернулась в Сочи. По данным источника 360.ru, у грузовой машины отказали тормоза и она врезалась в «Газель» и две иномарки. После случившегося дорогу засыпало раздавленными фруктами.

В октябре смертельное ДТП с участием фуры и «Газели» случилось в Волгоградской области. По предварительным данным, обе машины столкнулись. От удара «Газаль» перевернулась, ее водитель погиб.

Больницы ДТП Пробки Дороги Машины Водители
23 декабря 2024, 07:25
Фура наехала на бетонные блоки и перевернулась на МКАД
РИА «Новости»
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Фура Scania перевернулась на 40 километре МКАД. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.

По ее данным, водитель грузовой машины наехал на бетонные блоки и опрокинулся. Сейчас шофера осматривают врачи. Из-за ЧП перекрыли три полосы движения из четырех.

Ранее груженая фура перевернулась в Нижнем Новгороде. Водитель проезжал опасный участок и уронил груз, случилось ДТП. В происшествии никто не пострадал. У шофера обнаружили несколько штрафов, в том числе за неисправную машину.

Еще одна авария с грузовым транспортом случилась в сентябре. На МКАД столкнулись и перевернулись фура и мусоровоз. В сети опубликовали видео с места происшествия На кадрах видно, что мусоровоз врезался в грузовой автомобиль, после этого обе машины опрокинулись. На место аварии оперативно прибыли сотрудники оперативных служб.

ДТП Врачи Машины Водители Москва
23 декабря 2024, 07:12
На юге Москвы загорелся склад пластиковых изделий
РИА «Новости»
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В Москве произошел пожар на складе пластиковых изделий на 1-й Горловской улице. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, горит двухэтажное здание сложной планировки. Внутри могут находиться люди и газовое оборудование.

«Происходит загорание складируемых пластиковых материалов на втором этаже, интенсивное горение, огонь распространяется, район безводный, источники удалены», - отметил собеседник 360.ru.

Он добавил, что пожару присвоили второй ранг опасности. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе МЧС. В ведомстве отметили, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Ранее огонь вспыхнул в квартире одного из домов на Совхозной улице в Химках. По данным МЧС, никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Москва
23 декабря 2024, 04:18
Петарда искалечила подростка в Приморье
Unsplash
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В Приморье во время игр с пиротехникой подросток едва не остался без пальцев. Петарда загорелась прямо в его ладони, сообщила «КП — Дальний Восток».

Компания подростков решила развлечься на сопке Бурачка, которая находится на мысе Чуркин во Владивостоке. Один из них хотел поджечь и подбросить в воздух петарду типа «Корсар», но она взорвалась прямо в руке.

Парень обратился в травмпункт. Кисть удалось сохранить, но пострадавшему предстоит долгая реабилитация. Неизвестно, сможет ли он полноценно двигать пальцами.

Похожий случай произошел в Кабардино-Балкарии. Девятилетний мальчик поджег петарду, и она мгновенно взорвалась в его руке. Ребенок остался без пальцев. Следком возбудил уголовное дело , так как продавец не имел права продавать пиротехнику несовершеннолетнему, тем более неисправную.

В Приморье во время игр с пиротехникой подросток едва не остался без пальцев. Петарда загорелась прямо в его ладони, сообщила «КП - Дальний Восток».

Дети Приморье

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