06 февраля 2024, 12:08

Жители юга России столкнулись с серьезными последствиями непогоды

РИА «Новости»
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Краснодарский и Ставропольский края, а также Дагестан пострадали от ураганов. В южных регионах страны восстанавливают нарушенное из-за непогоды электроснабжение.

В Ставрополе снегопад начался утром 5 февраля. Из-за снега в городе возникли 10-балльные пробки. Губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале обратился к жителям с просьбой по возможности не выезжать на дороги, чтобы коммунальщики быстрее смогли их расчистить.

В восточной части края местные жители ощутили сильный ветер. По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева , ураган сорвал крышу двух домов в городе, а в поселках Зеленогорский и Луначарский произошли отключения электроснабжения.

Непогода коснулась и Краснодарского края. По данным региональной администрации , городские службы устраняют последствия сильного ветра. В результате урагана в городе сорвало крыши нескольких зданий, в том числе гостиничного комплекса и геронтологического центра. Жители региона также столкнулись с отключениями света.

Неполадки с электроснабжением из-за непогоды возникли и в Дагестане. Энергетики приступили к восстановлению поврежденных ветром ЛЭП, сообщила пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Ранее штормовое предупреждение объявили в Сочи. В городе прогнозируют град и смерчи над морем. Несмотря на непогоду, аэропорт Сочи продолжил работать в штатном режиме.

Дагестан Ураган Сочи Россия Краснодарский край
06 февраля 2024, 11:30
Здание загорелось недалеко от Кремля в Москве
Freepik
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В центре Москвы в Тверском районе в Богоявленском переулке произошел пожар в административном здании. На место выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».

По его данным, информация о возгорании поступила на пульт диспетчеру около 11:20. В горящем здании находятся люди. Открытого огня не видно, но наблюдается дым. О пострадавших сведений не поступало.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Утром в Южном округе Москвы в Даниловском районе на улице Автозаводская также произошло возгорание в торговом центре. На место вызвали дополнительную бригаду огнеборцев. Как уточнил собеседник «360», спасатели выставили пожарную автолестницу. Открытое пламя удалось полностью потушить. Очаг возгорания обнаружили под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания.

Пожары Москва
06 февраля 2024, 11:26
Появилось видео ДТП с шестью автомобилями в Новой Москве
РИА «Новости»
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На Московском малом кольце произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей. Видео с места аварии опубликовала в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

Водителям посоветовали выбирать пути объезда, так как движение в районе ДТП затруднено. На место прибыли оперативные службы города.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

По информации столичной Госавтоинспекции , на 49-м километре Варшавского шоссе столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Источник «360» ранее сообщил о четырех пострадавших в ДТП. Спасатели вытащили мужчину и ребенка, которые оказались заблокированы в автомобиле.

ДТП Москва
06 февраля 2024, 11:20
Московский суд заочно арестовал бывшего советника Зеленского Арестовича
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Суд в Москве заочно арестовал бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*. Его обвиняют в призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Басманный суд Москвы постановил арестовать Арестовича* на два месяца по обвинению по двум статьям. Его заключат под стражу в случае экстрадиции или депортации на территорию России.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арестовича* на срок два месяца с момента его фактического задержания», - указали в суде.

Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского покинул территорию Украины в сентябре. По данным украинской прессы, Арестович* пересек границу с Польшей через пропускной пункт Краковец-Корчева благодаря документу из ГУР. Журналисты NGL.Media предположили, что политик уехал из Украины перед заседанием высшего антикоррупционного суда по делу о взятках.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

Суд Приговоры Армия Москва
06 февраля 2024, 10:58
Полиция начала поиски мужчины, попытавшегося украсть девочку в Стерлитамаке
РИА «Новости»
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Полиция начала поиск мужчины, который попытался украсть ребенка в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Республике Башкортостан.

Правоохранители опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам они примут процессуальное решение.

Все случилось 5 февраля, когда девочка с братом возвращались домой. Мужчина в светлой маске или шапке с прорезями для глаз подошел к ним во дворе по улице Артема, схватил девочку за руку и побежал в сторону. Однако мальчик спас сестру от похищения - метнулся следом и вырвал ее. Мужчина тут же скрылся. Обращение о случившемся поступило в полицию.

Ранее, в январе, в Воронеже женщина попыталась похитить девочку на глазах у матери. Она схватила ребенка за руку и потянула через дорогу. Когда мать девочки бросилась за ними, незнакомка стала утверждать, что якобы перепутала девочку с племянницей, после чего ретировалась.

Дети Башкирия МВД РФ Полиция

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