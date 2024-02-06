Жители юга России столкнулись с серьезными последствиями непогоды

В Ставрополе снегопад начался утром 5 февраля. Из-за снега в городе возникли 10-балльные пробки. Губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале обратился к жителям с просьбой по возможности не выезжать на дороги, чтобы коммунальщики быстрее смогли их расчистить.

В восточной части края местные жители ощутили сильный ветер. По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева , ураган сорвал крышу двух домов в городе, а в поселках Зеленогорский и Луначарский произошли отключения электроснабжения.

Непогода коснулась и Краснодарского края. По данным региональной администрации , городские службы устраняют последствия сильного ветра. В результате урагана в городе сорвало крыши нескольких зданий, в том числе гостиничного комплекса и геронтологического центра. Жители региона также столкнулись с отключениями света.

Неполадки с электроснабжением из-за непогоды возникли и в Дагестане. Энергетики приступили к восстановлению поврежденных ветром ЛЭП, сообщила пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Ранее штормовое предупреждение объявили в Сочи. В городе прогнозируют град и смерчи над морем. Несмотря на непогоду, аэропорт Сочи продолжил работать в штатном режиме.