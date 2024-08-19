Жители Владивостока второй раз за неделю остались без света

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Дожди в регионе не прекращаются уже несколько дней, они вызвали подтопления, отметили журналисты.

«Дороги превратились в реки, автомобили - в лодки, а местные жители в настоящих Китежградцев», - уточнили авторы статьи.

Приморье уже оставалось без света 16 августа из-за масштабной аварии, произошедшей после плановой тренировки по аварийному отключению высоковольтной линии электропередачи. Многие жители региона тогда застряли в электричках, у некоторых вышла из строя бытовая техника. Министерство энергетики края назвало произошедшее случайностью.

Полностью вернуть энергоснабжение удалось только в ночь на 18 августа.