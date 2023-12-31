Жители Ставрополья станцевали на братской могиле под громкую музыку

По информации следователей, днем 27 декабря в селе Грушевском Александровского муниципального округа молодые люди веселились рядом с памятником «Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн». Они включили музыкальные треки и повторяли движения национального танца.

Ранее в Москве пьяный мужчина разбросал венки у подножия Вечного огня мемориального комплекса «Поклонная гора» и вылил на пламя жидкость с целью погасить огонь. В итоге нарушителя задержали. В региональном СК заявили, что попросят суд арестовать подозреваемого по делу об осквернении символов воинской славы страны. Также москвичу назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу.