13 апреля 2024, 21:33

Жители сталинской высотки в Москве испугались газовой горелки

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Жители сталинской высотке на Котельнической набережной Москвы обратились в экстренные службы за помощью после того, как увидели огонь на одном из этажей. Об этом сообщил источник «360».

Информация поступила в 20:55. На месте ЧП работали пожарные. Выяснилось, что на 23-м этаже работали газовая горелка, которую люди приняли за очаг пожара.

Ранее сильный пожар тушили в пятиэтажном жилом доме в московском районе Выхино. Пламя охватило 10 квадратных метров коридора и кухни. В результате пострадала школьница, ее увезли в больницу. Также сообщалось об одном погибшем.

Пожар произошел в трехэтажном административном здании на Смирновской улице в Москве. Огонь охватил крышу здания после хлопка.

Пожары Москва Квартиры
13 апреля 2024, 20:18
Водитель во Владимире помешал злоумышленнику повредить служебный автомобиль
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Во время ЧП у здания правительства Владимирской области водитель служебного автомобиля предотвратил попытку злоумышленника повредить транспорт. Слова благодарности Александру Максимову высказал в Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

Злоумышленник напал на здание областной администрации с бутылками с легковоспламеняющимися веществом. В результате атаки пострадал автомобиль начальника управления профилактики коррупционных правонарушений Ирины Дыровой.

Попытку повредить служебную машину предотвратил водитель «Спецавтохозяйства». По словам губернатора, Максимов не только спас транспортное средство, но и попытался задержать мужчину, бросавшего коктейли Молотова.

«Отдельные слова благодарности и уважения - водителю нашего Спецавтохозяйства Александру Максимову, который не только спас машину, но и попытался задержать преступника», - написал глава Авдеев.

В результате ЧП никто не пострадал. Мотивы злоумышленника выясняет следствие.

Мужчины Машины Водители
13 апреля 2024, 19:32
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Дагестане
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Пассажирская «Газель», легковушка и грузовой автомобиль столкнулись в Сулейман-Стальском районе в Дагестане. Погибли три человека, также есть пострадавшие, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, авария произошла в субботу, примерно в 17:00 по московскому времени. Массовая авария произошла в селе Касумкент Сулейман-Стальского района, на дороге столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, микроавтобус и грузовая машина.

Прокуратура даст оценку «соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и автомобильных дорогах». Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Жертвами аварии с микроавтобусом в Дагестане стали двое детей, еще восемь человек получили травмы, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального Минздрава.

Дагестан Грузовики ДТП
13 апреля 2024, 19:00
Стало известно, кто был целью нападавшего с коктейлем Молотова во Владимире
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Вице-губернатор Владимирской области Константин Баранов, предположительно, был целью мужчины, который бросил бутылку с коктейлем Молотова в здание администрации во Владимире. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, днем 13 апреля Баранов находился в здании администрации. По словам чиновника, первая бутылка с зажигательной смесью полетела в окно, вторая - в сторону его автомобиля.

Водитель, который ждал Баранова у входа, предотвратил порчу машины. Третью бутылку злоумышленник бросил в припаркованный Hyundai Creta.

Вице-губернатор заявил, что преступником оказался мужчину средних лет. Во время нападения он не прятал своего лица.

Ранее появилось видео , на котором запечатлен нападавший.

Чиновники Машины Водители
13 апреля 2024, 18:36
В Оренбурге зафиксировали максимальный пик паводка
РИА «Новости»
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В Оренбурге сейчас наблюдается максимальный пик паводка. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале.

«На сегодняшний день ситуация остается непростой. Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка», - указали в администрации.

Паводки Наводнение в Оренбургской области

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