Жители Севастополя услышали звуки взрывов над городом
Севастопольцы сообщили о громких похожих на взрывы звуках, доносящихся со стороны Невского района и акватории. Об этом написал Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, средства ПВО отразили вражескую атаку. Официальной информации пока не поступало.
По данным Минобороны , система противовоздушной обороны уничтожила дрон Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде объявили ракетную опасность.