Жители Севастополя услышали звуки взрывов над городом

Следственный комитет сообщил о задержании подростка, устроившего стрельбу у метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, группа подростков у станции метро «Черная речка» напала на 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына. Очевидцы сообщили, что один из нападавших стрелял из пистолета.

«Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», - сообщили в следкоме.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления возбудить уголовное дело по поводу нападения подростков в Санкт-Петербурге и представить доклад о ходе следствия.

В марте группа петербургских школьников от 13 до 15 лет насмерть забила случайного прохожего , снимая свои действия на камеру. Нападавших задержали. Против двоих из них возбуждено уголовное дело, еще один не подлежит уголовной ответственности, так как не достиг 14-летнего возраста.