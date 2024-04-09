09 апреля 2024, 01:23

Жители Севастополя услышали звуки взрывов над городом

РИА «Новости»
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Севастопольцы сообщили о громких похожих на взрывы звуках, доносящихся со стороны Невского района и акватории. Об этом написал Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, средства ПВО отразили вражескую атаку. Официальной информации пока не поступало.

По данным Минобороны , система противовоздушной обороны уничтожила дрон Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде объявили ракетную опасность.

Взрывы Севастополь
09 апреля 2024, 00:57
В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном
РИА «Новости»
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Следственный комитет сообщил о задержании подростка, устроившего стрельбу у метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, группа подростков у станции метро «Черная речка» напала на 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына. Очевидцы сообщили, что один из нападавших стрелял из пистолета.

«Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», - сообщили в следкоме.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления возбудить уголовное дело по поводу нападения подростков в Санкт-Петербурге и представить доклад о ходе следствия.

В марте группа петербургских школьников от 13 до 15 лет насмерть забила случайного прохожего , снимая свои действия на камеру. Нападавших задержали. Против двоих из них возбуждено уголовное дело, еще один не подлежит уголовной ответственности, так как не достиг 14-летнего возраста.

Драки Санкт-Петербург Уголовное дело Стрельба СК РФ Школьники Метро
08 апреля 2024, 22:52
Мошенники от имени Блиновской пытались нажиться на трагедии в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Аферисты попытались нажиться на трагедии в «Крокус Сити Холле». Они выдавали себя за «королеву марафонов» Елену Блиновскую, которая сейчас находится в СИЗО, и собирали деньги якобы на помощь пострадавшим при теракте. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, сообщение о сборе средств появилось в одной из групп Блиновской. Мошенники от имени блогерши призывали подписчиков помочь пострадавшим и родственникам жертв теракта. Некоторым из них аферисты даже звонили.

Необычную активность в группе заметили адвокаты Блиновской и обратились в полицию. Правоохранительные органы начали проверку и поиск злоумышленников.

Ранее эксперт по безопасности Александр Власов рассказал, что аферисты начали использовать тему теракта в «Крокусе» для обмана россиян. Они организуют сборы якобы для помощи пострадавшим, а деньги присваивают себе. По оценкам эксперта, таким образом они уже обманули россиян на десятки миллионов рублей.

Адвокаты Мошенничество Деньги Задержание блогера Елены Блиновской Теракт в «Крокусе»
08 апреля 2024, 22:39
Стало известно, что будет с обрушившимся в Вязьме мостом
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Обрушившийся в Вязьме мост будут разбирать в круглосуточном режиме. За ночь путепровод нужно убрать, чтобы дать проезд поездам. Мост восстанавливать не будут, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«За ночь разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов. Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Фактически его надо будет тоже разобрать», - сказал он.

В понедельник, 8 апреля, произошло обрушение путепровода, соединявшего центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По последним данным, многочисленные травмы получили пять человек, среди них один ребенок. Жертвой обрушения стала женщина. Следователи возбудили уголовное дело.

Очевидец происшествия рассказал «360», что у Панинского путепровода был проблемный участок, которым никто не занимался несколько лет. По данным регионального Минздрава, у пятерых пострадавших диагностировали множественные травмы.

Уголовное дело Обрушения Поезда
08 апреля 2024, 22:34
Тело угрожавшего суицидом певца Кунгурова нашли в центре Москвы
Телеканал «360»
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Оперный и эстрадный певец, заслуженный артист Чеченской Республики Евгений Кунгуров выполнил свою угрозу суицидом. Его тело нашли на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Сообщение с угрозой суицида артист направил своей супруге, которая в этот момент находилась далеко от дома. Обеспокоенная женщина вызвала на место спасателей, так как после полученной угрозы артист перестал выходить на связь.

По данным источника, у Кунгурова давно были проблемы с психикой, но на учет в государственной клинике он не вставал и находился под наблюдением частного психиатра.

Спасатели прибыли на место слишком поздно. К их приезду исполнитель уже реализовал свою угрозу об уходе из жизни. Сейчас около дома на Зоологической улице находится скорая. Следователи оцепили подход к подъезду.

Спасатели Музыка Москва

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