24 июня 2024, 00:22

Жители Саратова устроили массовую драку около овощной палатки

РИА «Новости»
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Конфликт между мужчинами около овощной палатки на Артиллерийской улице Саратова перерос в массовую драку. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило городское издание «Саринформ».

По словам свидетелей, сцепившихся в рукопашной мужчин пытались разнять женщины, но в итоге их тоже затянуло в конфликт. Кроме того, в массовой драке принял участие мужчина с топором, но в дело свое оружие он пускать не стал.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что сообщение о драке на Артиллерийской улице поступило на пульт дежурного в 19:30. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые задержали одного из участников конфликта.

По факту драки ведомство начало проверку для установления причин конфликта. Кроме того, сейчас правоохранители выясняют личности всех участников потасовки.

Ранее стало известно о конфликте во дворе ЖК «Рублевский» в Одинцовском городском округе, где рано утром в субботу, 22 июня отношения начали выяснять две компании. Когда их заметили жители дома и начали снимать на мобильные телефоны, то дебоширы достали оружие и открыли стрельбу стрелять по окнам. Прибывшие на место полицейские задержали только двух участников конфликта. Остальные успели сбежать.

Саратов Драки МВД РФ Полиция
23 июня 2024, 23:53
Россиянин закрыл собой жену на пляже Севастополя во время обстрела ВСУ
РИА «Новости»
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Попавшая под ракетный обстрел украинских боевиков во время отдыха на пляже Севастополя местная жительница выжила и не пострадала, потому что в момент удара ее закрыл собой муж. Об этом она рассказала в комментарии Telegram-каналу Shot.

Она подчеркнула, что падение кассетных боеприпасов началось за считанные секунды, поэтому шансов убежать не было никаких.

«Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать», - заявила собеседница.

Женщина добавила, что слышала крики детей в крови и видела, как люди помогают друг другу, а водители автобусов и неравнодушные жители вывозили людей с пляжа.

Минобороны заявило, что для удара по Севастополю украинские военные использовали ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Один из снарядов взорвался в воздухе и суббоеприпасы начали падать на людей в курортной части города.

От полученных ран скончались двое детей и двое взрослы х. В больницы доставили 82 человека, а общее количество пострадавших выросло до 151.

Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
23 июня 2024, 23:44
«Охранника убили нашего». Священник записал видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от террористов
Телеканал «360»
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Священник церкви в Махачкале, где во время нападения террористов находились 19 человек, записал видео из здания. Его опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

«Мы сидим в храме, охранника убили нашего», - рассказал священнослужитель.

Вооруженные боевики напали на две церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте, когда православные отмечали праздник Святой Троицы. Сначала сообщалось, что террористы заблокировали 40 заложников в церкви в Махачкале. Потом в республиканском МВД уточнили, что служители и посетители церкви сами закрылись в здании, чтобы защититься от нападавших.

Рядом с церковью шел бой между силовиками и террористами. Около десяти часов вечера по московскому времени перестрелка закончилась. Силовики вывели людей из храма.

В Дербенте боевики убили охранника храма и священника Русской Православной Церкви Николая Котельникова. Террористы перерезали священнослужителю горло.

Священники Дагестан Терроризм Видео Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 23:19
Силовики Дагестана завершили активную фазу КТО в Дербенте
РИА «Новости»
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Дагестанские силовики в ходе контртеррористической операции в Дербенте ликвидировали двух боевиков. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что активная часть КТО в городе завершилась. Но режим сохраняется по всей республике.

Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 23:11
Соседний с Дагестаном регион усилил меры безопасности
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы Ставропольского края приняли дополнительные меры для защиты общественной безопасности и правопорядка в регионе на фоне введения режима контртеррористической операции в соседнем Дагестане. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в крае спокойная.

«От ставропольцев выражаю соболезнования родным невинных жертв бесчеловечной атаки в. Преступники напали на сотрудников полиции, на храмы двух конфессий. Скорбим по погибшим, желаем выздоровления раненым», - написал Владимиров.

Глава Ставропольского края добавил, что организаторы и исполнители нападений ответят за свои преступления перед законом. Владимиров отметил, что бандитам не удастся разобщить и подорвать единство россиян.

Вооруженные боевики устроили нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Кроме того, они устроили перестрелку с сотрудниками полиции.

Жертвами стрельбы стали восемь сотрудников правоохранительных органов, среди них начальник отдела полиции города Дагестанские Огни , получивший смертельное ранение. Кроме того боевики зарезали священника православной церкви и охранника одного из храмов.

Дагестанские силовики в ходе действующей в регионе контртеррористической операции ликвидировали четырех боевиков. Бои на улицах населенных пунктов Дагестана продолжились.

Дагестан Россия Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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