05 января 2024, 04:59

Жители Сахалина почувствовали подземные толчки

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В 10 километрах от города Невельск произошло землетрясение магнитудой 3,7. Оно было ощутимым для жителей Невельского района, сообщили «Известия» со ссылкой на данные сейсмологической станции «Южно-Сахалинск».

«Магнитуда землетрясения - 3,7, глубина - 16 км, эпицентр в 10 км западнее города Невельск», - заявили сейсмологи.

По их данных, сила толчка составила 3-4 балла. Другие подробности пока неизвестны, специалисты изучают причины природного явления.

Ранее сразу несколько землетрясений магнитудой до 7,6 произошло в Японии.

Число жертв достигло 78. Шесть человек пропали без вести, а более 260 человек пострадали. Из них у 29 тяжелые травмы. Позже в стране начались новые подземные толчки магнитудой 5,5.

В Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Оно произошло 25 декабря 2023 года около города Междуреченск.

Два землетрясение магнитудой 3,3 и 3,9 случились в Северной Осетии. Первое - в 19 километрах от Владикавказа, а второе - в 10 километрах от города. Оба на глубине 10 километров

Природа Землетрясения Япония Россия
05 января 2024, 03:35
Машина скорой помощи опрокинулась и 3 часа пролежала в кювете под Екатеринбургом
РИА «Новости»
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Авария произошла недалеко от Каменска-Уральского в Свердловской области. Машина скорой помощи улетела в кювет, сообщило издание Ura.ru.

Местные жители сообщили в соцсетях, что водителю скорой пришлось долго ждать помощи в сильный мороз.

«Ночью карета скорой помощи улетела в кювет и около трех часов водитель скорой ждал помощи. Температура была -34, ему помог водитель фуры», - указали в сообщении.

Официальной информации по поводу случившегося от ГИБДД по Свердловской области не поступало.

Ранее машина скорой помощи и два грузовых автомобиля устроили ДТП в Коченевском районе Новосибирской области. Сначала фура врезалась в трактор коммунальных служб. Автомобиль скорой помощи, спешивший к месту аварии, столкнулся с другим грузовиком.

Скорая помощь ДТП Свердловская область
05 января 2024, 03:26
Четыре человека попали в больницу после аварии на Ленинградском шоссе в Москве
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Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве. Четыре человека пострадали, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.

«По предварительным данным, на 19-м километре Ленинградского шоссе в направлении в область произошло столкновение автомобилей Hyundai и Mazda. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека - два водителя и два пассажира», - заявили в ведомстве.

Пострадавшие находятся в больнице. Правоохранители изучают подробности аварии.

В Чувашии автобус попал в аварию , когда ехал из Нижнего Новгорода в Тольятти. Двое человек погибли, а 15 получили травмы.

В Южно-Сахалинске пьяный мужчина въехал в остановку общественного транспорта. Погибли два человека, еще двое пострадали.

Больницы Автобусы Мужчины Машины Москва
05 января 2024, 02:36
Ребенок нашел мертвую мать в квартире в ЯНАО
РИА «Новости»
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Утром 3 января 12-летний мальчик обнаружил тело мертвой матери в их квартире в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. По информации очевидцев, женщина покончила с собой. Об этом сообщил местный новостной Telegram-канал NSK.

По данным канала, в квартире вместе с матерью и сыном жило много животных: собака, четыре кота, и еще 12 мелких питомцев, в том числе хомяки и крысы.

Ранее стало известно, что школьник из Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь. Семиклассник оставил предсмертную записку своим родителям, которых обвинил в том, что они оставили его без новогоднего подарка. Подросток хотел получить на праздник новый компьютер, но родители отказались дарить его из-за плохих оценок школьника во второй четверти.

В конце декабря в столичном отеле «Рэдиссон Славянская» нашли тело писателя-фантаста Андрея Жилича. По характеру травм полицейские предположили, что мужчина добровольно расстался с жизнью.

Дети Школьники Полиция
05 января 2024, 01:38
Школьница умерла при загадочных обстоятельствах в Твери
РИА «Новости»
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Школьница умерла при загадочных обстоятельствах в гостях у своего ровесника в Твери. Причиной смерти 15-летней девочки могло стать отравление неизвестным веществом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, вечером 2 января врачи скорой помощи приехали на вызов в квартиру на бульваре Гусева в Твери. Там они нашли девочку-подростка без признаков жизни. Спасти ее не удалось.

Источник сообщил, что сама школьница из Вышнего Волочка, а в Тверь она приехала в гости к своему 15-летнему другу.

Причину смерти школьницы установит судмедэкспертиза. Следственные органы забрали из квартиры сумку с лекарствами и телефоны подростков. Проводится проверка.

В начале декабря школьник чуть не умер от отравления рецептурными лекарствами в Свердловской области. Пострадавший учится в девятом классе, ему 15 лет. Врачи успели спасти подростка.

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