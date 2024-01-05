Жители Сахалина почувствовали подземные толчки

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«Магнитуда землетрясения - 3,7, глубина - 16 км, эпицентр в 10 км западнее города Невельск», - заявили сейсмологи.

По их данных, сила толчка составила 3-4 балла. Другие подробности пока неизвестны, специалисты изучают причины природного явления.

Ранее сразу несколько землетрясений магнитудой до 7,6 произошло в Японии.

Число жертв достигло 78. Шесть человек пропали без вести, а более 260 человек пострадали. Из них у 29 тяжелые травмы. Позже в стране начались новые подземные толчки магнитудой 5,5.

В Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Оно произошло 25 декабря 2023 года около города Междуреченск.

Два землетрясение магнитудой 3,3 и 3,9 случились в Северной Осетии. Первое - в 19 километрах от Владикавказа, а второе - в 10 километрах от города. Оба на глубине 10 километров