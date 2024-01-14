14 января 2024, 10:51

Жители Ростова-на-Дону и Азова остались без света

РИА «Новости»
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Жители Ростова-на-Дону и Азова остались без электроснабжения. О массовых отключениях сообщила пресс-служба компании АО «Донэнерго».

Технологическое нарушение в сети в Азове привело к тому, что с утра частично без света остались жители домов почти на 40 улицах.

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов», - уточнили в компании.

Затем электроэнергию отключили на улице Максима Горького в Ростове-на-Дону. В «Донэнерго» отметили что причиной стало технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации. Электроснабжение восстановят в ближайшее время, отдельно предупреждать об этом жителей не будут.

Накануне жители районов Ростовской области и центра Ростова-на-Дону также остались без электричества. Но сбои не повлияли на стабильную работу отопления. Тогда причиной отключений стала авария на линиях «Россетей», позже свет в дома вернули, но специалистам пришлось ввести график временных отключений.

Электричество Отопление
14 января 2024, 11:02
СК начал проверку по факту гибели пенсионерки из-за пожара в Серпухове
Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи организовали проверку по факту гибели 78-летней москвички, тело которой нашли в сгоревшем доме в деревне Верхнее Шахлово в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Погибшая пенсионерка проживала вместе с хозяйкой сгоревшего дома. Вечером 11 января в гостиной на диване загорелось электроодеяло, начался пожар. По данным следствия, обе женщины выбежали из дома, но пенсионерка решила забрать свои вещи и не уже вышла из здания.

«После возгорания обе женщины успели покинуть помещение, однако пенсионерка вернулась вовнутрь за своими вещами, после чего выбраться уже не смогла», - указали в пресс-службе.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Они начали устанавливать очаг возгорания и причины пожара.

По информации Telegram-канала Shot , погибшая пенсионерка после новогодних каникул переехала жить к своей приятельнице в частный дом в Серпухове. Женщина вечером включила электроодеяло, которое вспыхнуло, пока москвичка спала.

Пожары Пенсионеры Серпухов
14 января 2024, 10:44
Семь человек пострадали и один погиб в ДТП на трассе в Свердловской области
пресс-служба ГИБДД Свердловской области
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Один человек погиб и еще семеро пострадали при столкновении автобуса ПАЗ и грузовика Volvo на автодороге Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Авария случилась накануне, 13 января, в 18:18 на 232-м километре трассы. По предварительным данным, 57-летний водитель ПАЗа ехал в сторону Екатеринбурга по правой полосе и при развороте не уступил дорогу попутному грузовику, ехавшему по левой полосе. Произошло столкновение. В результате 62-летний пассажир автобуса погиб на месте, еще семеро пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу. В отношении обоих водителей составили административные материалы по КоАП РФ.

Водитель ПАЗа - житель Башкортостана, его водительский стаж составляет 16 лет. За это время ГИБДД лишь один раз фиксировала допущенное им нарушение ПДД. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало отрицательный результат. Водитель сообщил полицейским, что забрал восьмерых рабочих их поселка Ачит и вез их на другой объект в город Нижние Серги.

Водитель Volvo - житель Верхней Пышмы, ему 56 лет. Стаж вождения - 34 года. К административной ответственности его привлекали трижды. В момент аварии мужчина был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа осмотрели место ДТП и обнаружили, что на участке трассы было скользко. Они выдали организации, обслуживающей автодорогу, предписание для устранения недостатков.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии. По итогам примут процессуальное решение.

Один человек погиб и еще семеро пострадали при столкновении автобуса ПАЗ и грузовика Volvo на автодороге Пермь - Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

ДТП ГИБДД Автобусы Свердловская область Машины
14 января 2024, 09:45
Пенсионерка из Москвы заживо сгорела в доме у подруги в Серпухове
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В Московской области во время пожара погибла 78-летняя жительница столицы. Причиной возгорания стало воспламенившееся электрическое покрывало, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, после новогодних каникул москвичка переехала жить в Серпухов к своей приятельнице в частный дом. Морозной ночью она решила согреться с помощью электрического покрывала. Внезапно оно вспыхнуло - тогда женщина уже спала.

Пенсионерок разбудил запах гари, они принялись тушить пламя, но огонь уже охватил большую часть дома. Женщины выбежали на улицу, но москвичка зашла обратно в дом, чтобы забрать вещи. Хозяйка жилища тем временем отправилась к соседям просить о помощи. Женщина же взяла теплую одежду и попыталась выбраться из полыхающего здания, но не смогла и погибла.

Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 100 квадратных метров. После случившегося организовали проверку.

Накануне женщина и трое детей также пострадали при пожаре на трансформаторной подстанции в центре Москвы. Еще одного человека удалось спасти, он не пострадал.

Пожары Пенсионеры Серпухов Москва
14 января 2024, 09:00
Wildberries после пожара в Шушарах откроет новый сортировочный центр в Петербурге
РИА «Новости»
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Маркетплейс Wildberries в течение двух недель откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге после пожара на свое складе в Шушарах. Об этом представители компании рассказали РИА «Новости».

«В течение двух недель заработают новые площади сортировочного центра в Санкт-Петербурге», - заявил собеседник агентства.

По его словам, это поможет оперативно наладить поставки и к тому же снизить нагрузку на работающий склад «Уткина заводь». Товары с него перенаправят на другие склады, после чего рассортируют и доставят покупателям.

Пожар на складе Wildberries начался утром 14 января. Площадь распространения огня достигла 70 тысяч «квадратов». Здание обрушилось, кроме того, огонь подобрался к грузовикам, стоящим на парковке. Рабочие успели покинуть помещения, никто не пострадал. Ущерб от пожара оценили в 10 миллиардов рублей. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Санкт-Петербург Пожары Маркетплейсы

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