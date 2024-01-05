Жители Подмосковья развернули операцию по спасению застрявшего на колокольне кота

Жители заявили, что уже обратились к спасателям, но по их словам, в местном отделении МЧС им заявили, что автовышки и альпинистов у них нет.

В качестве варианта люди предложили собрать деньги и пригласить промышленных альпинистов, нанять автовышку с опытным оператором. Те, кто был внутри храма, подчеркнули, что залезть на колокольню можно только с внешней стороны.

Ближайшие промышленные альпинисты оказались только в Москве, но, узнав, о расстоянии, которое предстоит преодолеть, все отказались. В чате , где обсуждают судьбу кота несколько девушек заявили, что готовы залезть на вышку самостоятельно. Им ту же предложили дождаться утра.