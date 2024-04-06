Жители Орска отравились водопроводной водой

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В министерстве уточнили, что за 4 и 5 апреля медицинская помощь потребовалась 18 пациентам. Жалобы всех обратившихся к медикам одинаковые - рвота и жидкий стул. Причина кишечной инфекции также у всех одна - употребление воды из-под крана.

Лабораторное исследование биоматериалов заболевших и анализ воды показали наличие норовируса второго типа.

Сотрудники Роспотребнадзора вместе с медиками решили отключить воду в домах на этом участке для промывки и дезинфекции водопровода.

Все пациенты сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, ситуация в старой части Орска сложная. Он уточнил, что для жителей подтопленных домов приготовили временные пункты размещения со все необходимым.