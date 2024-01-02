Жители Нью-Йорка пожаловались на звуки, похожие на взрывы
Похожие на взрывы звуки испугали жителей острова Рузвельта в Нью-Йорке. В пожарном управлении города заявили, что получили информацию о «сотрясении здания и взрыве», сообщило РИА «Новости».
Местные СМИ уточнили, что жители почувствовали «три толчка, которые потрясли их дома» около 05:45 по местному времени (13:45 по московскому времени). Очевидцы указывали, что слышали звуки, похожие на взрывы.
В пожарном управлении Нью-Йорка РИА «Новости» заявили, что получали обращение по поводу случившегося. В ведомство сообщали о взрыве и сотрясении здания. ЧП, по предварительным данным, произошло к югу от моста на острове Рузвельта - по адресу 580 Мэйн-стрит.
На место направили подразделения спасателей. Также в управлении подчеркнули, что причина сообщений о взрывах и сотрясении «не была обнаружена».