Жители Новосибирска пожаловались на неадекватного соседа, захламившего квартиру

По их словам, мужчина последние полгода лежал в психиатрической клинике, но теперь его оттуда выписали, и он вернулся в прежнее жилище. Он таскает домой просрочку из урн около супермаркетов, разводя тараканов, клопов и крыс, и буянит в подъезде.

Принудительно госпитализировать его не получается - санитары, вызванные накануне, не приехали. Участковая отказалась опечатывать квартиру, а родственников у мужчины нет.

Ранее в московском районе Южное Бутово заметили мужчину, который катал по улицам пустую тележку из супермаркета и рассказывал всем, что в ней застрял его друг.