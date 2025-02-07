07 февраля 2025, 12:16

Жители Новосибирска пожаловались на неадекватного соседа, захламившего квартиру

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Жители Новосибирска пожаловались на неадекватного соседа, который захламил квартиру и пугает детей в подъезде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По их словам, мужчина последние полгода лежал в психиатрической клинике, но теперь его оттуда выписали, и он вернулся в прежнее жилище. Он таскает домой просрочку из урн около супермаркетов, разводя тараканов, клопов и крыс, и буянит в подъезде.

Принудительно госпитализировать его не получается - санитары, вызванные накануне, не приехали. Участковая отказалась опечатывать квартиру, а родственников у мужчины нет.

Ранее в московском районе Южное Бутово заметили мужчину, который катал по улицам пустую тележку из супермаркета и рассказывал всем, что в ней застрял его друг.

Мужчины Квартиры
07 февраля 2025, 13:09
Жительницу Краснодара отправили под арест на 10 суток за демонстрацию груди
Читайте нас в: Google Новости
Ленинский районный суд Краснодара признал 28-летнюю девушку виновной в мелком хулиганстве и отправил ее под арест на 10 суток. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Вечером 4 февраля горожанка ехала в машине в качестве пассажирки и в момент движения по центральной улице города вылезла в люк, а затем продемонстрировала окружающим обнаженную грудь. Девушка признала вину и раскаялась за проявленное неуважение к обществу.

«В суде девушка раскаялась, обещала, что такого (к большому сожалению многих пользователей социальных сетей) больше не повторится», - отметили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях распространилось видео , на котором видно, как из люка автомобиля Mercedes желтого цвета вылезла девушка и подняла топ. Автор ролика пояснил, что съемка велась не в выходной день. По статье о хулиганстве жительнице Краснодара грозило до 15 суток ареста, а водителя иномарки могут оштрафовать на две тысячи рублей за перевозку пассажира вне кабины.

Суд Краснодар Аресты
07 февраля 2025, 11:05
Нижегородский школьник пытался передать конфеты с наркотиками другу в СИЗО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Девятиклассник попытался передать в СИЗО в Нижегородской области конфеты с наркотиками. Школьника задержали, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, с молодым человеком связался его друг. Он позвонил приятелю прямо из изолятора и попросил передать ему запрещенки.

«Родители арестанта скинули подростку денег, тот купил конфет, засунул вместо начинки мефедрон и метадон», - написали авторы поста.

Юноша отправился на свидание в СИЗО, но сотрудники изолятора обнаружили порошок. В общей сложности школьник пытался передать восемь пакетиков. Девятиклассника задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Санкт-Петербурге мужчина-наркоман надругался над семилетней дочерью сожительницы. Злоумышленник изнасиловал ребенка интимной игрушкой. Все произошло в компании друга, который тоже употреблял запрещенные вещества.

Наркотики СИЗО Школьники
07 февраля 2025, 09:48
Водолазы МЧС нашли утонувших на Байкале рыбаков. Тела были на глубине 7 метров
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Водолазы МЧС достали из озера Байкал двух утонивших рыбаков. Тела обнаружили на семиметровой глубине с помощью подводной камеры, сообщила пресс-служба ведомства.

Рыбаков вытащили из воды в районе бурятского села Максимиха. Неподалеку от них затонул автомобиль.

«В трех метрах от машины подо льдом при погружении водолазы нашли тела двух рыбаков», - отметили в пресс-службе.

В МЧС предположили, что мужчины эвакуировались из провалившегося под лед автомобиля, но выбраться из заледеневшего озера они не успели.

Ранее машина с водителем и пассажиром ушла под лед на Аргазинском водохранилище Челябинской области. Оба мужчины успели выбраться из салона «Нивы» и добраться до берега.

В МЧС призвали двигаться по льду на транспорте только на специальных переправах. По информации ведомства, при выходе на лед в других случаях водители подвергают себя и пассажиров неоправданному риску.

МЧС РФ Бурятия
07 февраля 2025, 08:48
Две женщины и два ребенка погибли при крупном пожаре в Перми
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Крупный пожар охватил жилой дом с пристройкой на Болотной улице в Перми. Жертвами случившегося стали четыре человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей», - уточнили в министерстве.

Женщины (одной из них было 25 лет, второй - 50) и пятилетний мальчик погибли. За жизнь восьмилетней девочки боролись врачи, но спасти ребенка не удалось.

Пожар локализовали на территории в 64 квадратных километра. На месте происшествия работают 54 огнеборца, 19 единиц техники, а также дознаватель и психолог МЧС России.

Ранее два человека погибли при пожаре в панельном доме в Кузьминках. Огонь охватил площадь в пять квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В квартире спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Пожары Дети Пермь

Новости по теме