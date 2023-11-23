Жители Лыткарина сообщили о вспышке и пожаре у подстанции
Местные жители сообщили о вспышке и пожаре на электроподстанции в Лыткарине. Слова очевидцев передал Telegram-канал Baza.
По информации канала, яркую вспышку в районе электроподстанции местные жители заметили около часа ночи. После этого в районе выключилось электричество, а на подстанции начался пожар.
В результате аварии были обесточены несколько населенных пунктов. Свет начал возвращаться в дома приблизительно через полтора часа после произошедшего.
В августе почти полторы тысячи домов 23 социальных объекта остались без света из-за возгорания на электроподстанции «Северная» в Твери. Как стало известно, на подстанции загорелось кабельное сооружение, в котором располагаются силовые и контрольные кабели. Часть потребителей перевели на резервную схему. Районная прокуратура организовала проверку по факту пожара на подстанции.