Жители Ленинградской области услышали звук взрыва

В редакцию издания обратился житель Пушкина Владислав, который заявил, что около 07:15 в городе «как будто что-то бахнуло». По словам другого читателя, у него в доме дрожали стены.

Жительница Павловска Вера рассказала, что громкий звук прогремел в районе 07:20. Читательница Арина отметила, что в промзоне неподалеку от КСК «Ковбой» выбило окна в конюшне.

«Полиция, пожарная уже работают на месте. В прошлом году аналогичный взрыв слышался 26 апреля», - объяснила она.

Ранее над территорией России дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников ВСУ, сообщил RT. Пять из них сбили над Белгородской областью и один - над Крымским полуостровом.