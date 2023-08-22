22 августа 2023, 22:04

Жители Крыма сообщили о звуках взрывов

unsplash.com
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Звуки взрывов прозвучали в небе над Крымом. Об этом рассказали местные жители, сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно данным оперативного штаба республики, в 21:30 в регионе временно приостановили движение автотранспорта по Крымскому мосту. Официальных комментариев по поводу возможного ЧП пока не поступало.

Движение по Крымскому мосту уже приостанавливали днем 22 августа. Находящихся в зоне досмотра водителей попросили сохранять спокойствие. Людям напомнили о необходимости не покидать салон авто.

Советник главы республики Олег Крючков 5 августа сообщил, что факт взрыва в районе Крымского моста не подтвердили. Он добавил, что информацию в случае чрезвычайной ситуации дают незамедлительно.

Крым Взрывы
17 апреля 2024, 05:58
Жители Крыма сообщили о звуках взрывов
РИА «Новости»
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Жители северной части Крыма услышали в ночь на 17 апреля громкие звуки. После которого начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. При этом официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ с помощью беспилотников.

Пять дронов уничтожили утром 14 апреля над акваторией Черного моря.

ВСУ постоянно пытаются атаковать Крым, однако системы ПВО России оперативно перехватывают все выпущенные в сторону региона беспилотники и снаряды. Например, 10 апреля в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

За день до этого жители города тоже слышали громкие звуки. Как отметил губернатор региона Михаил Развожаев, они произошли из-за срабатывания системы автоматической ликвидации низколетящей воздушной цели над Черным морем. Ни один социальный и гражданский объект не пострадал.

Беспилотники Крым Взрывы Россия
17 апреля 2024, 03:43
Самовоспламенившийся телефон стал причиной гибели его жителя Перми
Unsplash
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В Перми местный житель погиб из-за загоревшегося телефона. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

После воспламенения смартфона огонь перекинулся на жилье погибшего, рассказали в министерстве.

«Самостоятельно из дома на улицу вышли пять жильцов, еще двоих специалисты МЧС России вывели в спецустройствах», - отметили в сообщении ведомства.

Погорельца обнаружили без признаков жизни. Попытки провести реанимацию не дали результатов.

В связи с этим случаем МЧС напомнило о правилах безопасности при работе с электронной техникой. Нельзя оставлять устройства на зарядке без внимания, класть их под подушку. Также нужно следить за тем, чтобы телефон и зарядное устройство не перегревались.

В Ногинске 17-летний подросток скончался после мощного удара током от провода зарядного устройства для iPhone.

Ранее IT-эксперт Иван Самойленко объяснял, что использование смартфона в постели рискует обернуться пожаром в доме. По его словам, во время сна человек может случайно лечь на телефон и повредить его своим весом, что чревато воспламенением техники.

Пожары МЧС РФ Смартфоны Россия
17 апреля 2024, 03:27
Еще одного причастного к теракту в «Крокус Сити Холле» арестовали в Твери
РИА «Новости»
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В Твери арестовали мужчину, который фиктивным образом зарегистрировал в своем доме обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда города.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по статье 322.2 Уголовного кодекса РФ сроком на 2 месяца - до 11 июня 2024 года включительно.

Гражданин Таджикистана, который также имеет российский заграничный паспорт, зарегистрировал в своем помещении Аминчона и Диловара Исломовых*, являющихся фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

По версии следствия, Аминчон Исломов* вместе со своим братом продал террористам автомобиль , на котором они приехали в концертный зал, а после совершения преступления пытались на нем скрыться.

* внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Уголовное дело Суд Преступления Теракт в «Крокусе»
17 апреля 2024, 02:38
Машина с бойцами СВО из Чувашии затонула в Воронежской области
Unsplash
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Российские военные, возвращавшиеся из зоны специальной военной операции в Чувашию на автомобиле, утонули в Воронежской области. Об этом сообщили в госкомитете республики по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Главу региона Олега Николаева проинформировали о трагическом инциденте.

«По его поручению установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки», - отметили в госкомитете.

В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела двух погибших. Информации о третьем пропавшем не поступало.

В Иркутской области автомобиль Nissan X-Trail провалился под лед недалеко от поселка Сарма на Байкале, женщина-пассажир утонула. Водитель внедорожника ехал на льду озера, игнорируя запрещающие знаки.

Военные Водители Чувашия

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