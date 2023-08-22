Жители Крыма сообщили о звуках взрывов

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Согласно данным оперативного штаба республики, в 21:30 в регионе временно приостановили движение автотранспорта по Крымскому мосту. Официальных комментариев по поводу возможного ЧП пока не поступало.

Движение по Крымскому мосту уже приостанавливали днем 22 августа. Находящихся в зоне досмотра водителей попросили сохранять спокойствие. Людям напомнили о необходимости не покидать салон авто.

Советник главы республики Олег Крючков 5 августа сообщил, что факт взрыва в районе Крымского моста не подтвердили. Он добавил, что информацию в случае чрезвычайной ситуации дают незамедлительно.