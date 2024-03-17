17 марта 2024, 03:33

Жители Краснодарского края услышали взрывы

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Звуки взрывов раздались в городе Славянск-на-Кубани на юге Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, не исключается версия атаки беспилотников. На одном из местных заводов произошел пожар.

Согласно неподтвержденной информации, пострадал один работник завода. На место работают сотрудники скорой помощи и оперативные службы. Официального комментария пока не поступало.

Вечером 16 марта российские военные ликвидировали в Калужской области три БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Взрывы
17 марта 2024, 02:25
Пропавшего мужчину нашли мертвым в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Пропавшего 25-летнего мужчину нашли в тот же день мертвым в Екатеринбурге. Об этом написали в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры сообщили, что мужчина, проживающий в Академическом районе, вышел из дома и не вернулся в субботу, 16 марта. Его нашли в тот же день вечером.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», - написали в группе.

Причину смерти не назвали. Практически одновременно появилась запись, что информация еще проверяется.

Правоохранительные органы города пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее в Екатеринбурге произошли несчастные случаи с малолетними детьми. Двухлетний ребенок попал в реанимацию после отравления наркотиками , а на трехлетнего малыша упала огромная глыба льда на Широкореченской улице.

Несколько дней назад екатеринбургская зоозащитница Александра Щербакова и ее дочь отравились углекислым газом в своей квартире.

Волонтеры Мужчины Екатеринбург Полиция
16 марта 2024, 23:18
В Москве спасли собаку, упавшую на пути в метро
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Собака породы шпиц упала на пути между поездом и платформой на станции московского метро «Сокольники». Сотрудники метрополитена вытащили домашнего питомца и передали хозяину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Ранее в Москве арестовали 23-летнего мужчину, который напал с ножом на девушку в метро. По версии следствия, москвич настойчиво предлагал проводить свою знакомую, но она отвергла его ухаживания. Тогда он достал нож и нанес девушке ранения в голову, шею и руку. Другие пассажиры бросились на помощь пострадавшей и задержали преступника. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

«Ранее на станции „Сокольники“ на пути упала собака. Животное было оперативно поднято на платформу и передано владельцу», - рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что после ЧП несколько следующих поездов снизили скорость для соблюдения интервала. А также призвали пассажиров соблюдать правила метрополитена и переводить животных в сумках и переносках.

Собаки Животные Поезда Метро Москва
16 марта 2024, 22:47
Журналистка погибла в ДТП с фурами и микроавтобусом под Омском
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Две фуры и микроавтобус столкнулись на трассе Омск — Тюмень. В массовой аварии погибла журналистка Анна Никитенко, сообщила редакция издания NGS55.ru, где она работала.

Две фуры и микроавтобус столкнулись на трассе Омск - Тюмень. В массовой аварии погибла журналистка Анна Никитенко, сообщила редакция издания NGS55.ru , где она работала.

«В ДТП на трассе Омск - Тюмень погибла наша коллега Анна Никитенко. В эти выходные она должна была поехать в Тюкалинск к семье», - указали в сообщении.

По данным издания, журналистке было 32 года. В NGS55.ru Никитенко пришла работать несколько лет назад, до этого она была специалистом омского Минздрава и успела потрудиться на телевидении.

Как сообщила пресс-служба полиции по Омской области, два большегруза и легковой автомобиль столкнулись в районе 565 километра автодороги Тюмень - Омск.

В результате ДТП погибли шесть человек , еще троих госпитализировали с травмами. По предварительной версии, причиной аварии стал разрыв переднего колеса одной из фур. Следователи возбудили уголовное дело

Тюмень ДТП Полиция
16 марта 2024, 22:11
Новостройка загорелась на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В строящемся доме на Алтуфьевском шоссе загорелись стройматериалы. Об этом сообщил источник «360».

По предварительным данным, возгорание зафиксировали на первом этаже. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В районе наблюдается густой черный дым.

Как отметил собеседник «360», есть угроза распространения огня на второй этаж. Спасатели организовали штаб пожаротушения. Данные о пострадавших не поступали. Согласно последней информации, возгорание на территории строящего здания локализовали.

Ранее три человека погибли при пожаре в частном деревянном доме в поселение Новофедоровское в Москве. Жертвами возгорания стали отец, мать и шестилетний ребенок. Огонь охватил около 100 «квадратов».

Спасатели Пожары Москва

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