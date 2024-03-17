Жители Краснодарского края услышали взрывы
Звуки взрывов раздались в городе Славянск-на-Кубани на юге Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным канала, не исключается версия атаки беспилотников. На одном из местных заводов произошел пожар.
Согласно неподтвержденной информации, пострадал один работник завода. На место работают сотрудники скорой помощи и оперативные службы. Официального комментария пока не поступало.
Вечером 16 марта российские военные ликвидировали в Калужской области три БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что пострадавших и разрушений нет.