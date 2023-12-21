21 декабря 2023, 01:15

Жители Краснодара сообщили о взрывах над городом

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Жители Краснодара услышали громкие взрывы в небе над городом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Звуки слышали жители центральной части города. Официально информации о происшествии пока нет», - уточнил канал.

Ранее жители Наро-Фоминска сообщили о громком взрыве и запахе гари. По неподтвержденным данным, причиной громкого звука мог стать сбитый беспилотник в районе Краснопресненского пруда. По словам очевидцев въезды в город перекрыты. Заехать с Киевского шоссе невозможно, так как вся дорога находится в оцеплении.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Территорию оцепили экстренные службы.

Днем ранее власти Краснодара прокомментировали историю с громким взрывом , который услышали жители краевой столицы. По их данным, это произошло после полета самолета в этом районе, который преодолел звуковой барьер.

Краснодар Взрывы
21 декабря 2023, 01:10
Взрывы прозвучали в Киевской области
РИА «Новости»
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Звуки взрывов раздались в Киевской области Украины. По сообщению областной военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Ранее в Киевской области прозвучала воздушная тревога.

Воздушная тревога также объявлена в Винницкой и Хмельницкой областях Украины.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в Черкасской области Украины. В регионе объявлена воздушная тревога. Жителей попросили пройти в ближайшие укрытия.

До этого взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины. По сообщению местных СМИ, это могли быть звуки работы ПВО.

В ночь на среду, 20 декабря, в Киевской области Украины дважды прогремели взрывы. По сообщению военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Военные Взрывы Украина
20 декабря 2023, 23:28
Осквернившую Вечный огонь женщину задержали в Кургане
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Полицейские задержали жительницу Кургана, залившую водой Вечный огонь на Аллее Славы у обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил портал «МВД Медиа».

Действия злоумышленницы зафиксировала камера видеонаблюдения единой дежурно-диспетчерской службы города, отметили в ведомстве. Она залила жидкостью Вечный огонь вечером 18 декабря.

Полицейские изучили видеозаписи и провели поквартирные обходы домов, расположенных недалеко от места происшествия. Они задержали 55-летнюю местную жительницу, которую затем доставили в следственный отдел по городу Кургану.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)», - уточнила пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.

Ранее полицейские в Москве задержали 49-летнего мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Злоумышленник вылил в него жидкость из пластиковой бутылки жидкость, а затем повредил и раскидал возложенные венки.

Курган
20 декабря 2023, 23:10
Трехлетний ребенок умер после посещения частного стоматолога в Рязани
РИА «Новости»
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Трехлетний ребенок умер после посещения частной стоматологической клиники в Рязани. Во всех обстоятельствах разбираются сотрудники правоохранительных органов.

«В одной из частных клиник на улице Чкалова позавчера умер трехлетний ребенок. Во время лечения зубов открылось сильное кровотечение. Матери сказали приложить холодное. Скорая доехать не успела», - сообщил рязанский Telegram-канал «Усы Куракиной».

После этого сообщения информацию еще уточнялась. Позже выяснилось, что ребенку лечили зуб 16 декабря, а потом в удовлетворительном состоянии отпустили домой с родителями.

«Дома состояние ребенка ухудшилось. 8 декабря 2023 года родители вызвали мальчику скорую медицинскую помощь, прибывший врач констатировал смерть ребенка», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Ранее назвали причину смерти подростка в Первоуральске. Потерявший сознание и умерший по дороге в больницу 14-летний участник открытого первенства по боксу получил серьезную травму головы. К такому выводу пришли судебно-медицинские эксперты после изучения тела школьника.

Смертность Дети Врачи
20 декабря 2023, 21:46
Очевидцы сообщили о взрыве и запахе гари в Наро-Фоминске
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Громкий взрыв прогремел в Наро-Фоминском городском округе, а после установился запах гари. Об этом сообщили местные жители. По неподтвержденным данным, причиной громкого звука мог стать сбитый беспилотник в районе Краснопресненского пруда.

По словам очевидцев въезды в город перекрыты. Заехать с Киевского шоссе невозможно, так как вся дорога находится в оцеплении.

О падении беспилотника около Краснопрененского пруда сообщили Telegram-каналы «112» и Baza. Авторы уточнили, что по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Территорию оцепили экстренные службы.

Пока никаких официальных подтверждений этим заявлениям нет.

Взрывы

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