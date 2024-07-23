23 июля 2024, 01:47

Жители Кореновска вышли на улицы после нападения мигрантов на россиянина

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Кореновске случился конфликт между местными жителями и мигрантами. Об этом сообщил «Царьград» в Telegram-канале.

По его данным, около 40 иностранцев напали на группу местных парней. Драка началась после того, как один из жителей города сделал замечание приезжему, потому что тот включил громкую музыку в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что полицейские задержали одного из нападавших. Он яро сопротивлялся и даже ударил правоохранителя.

Происшествие возмутило местных жителей. Они собрались в колонну и пошли в «неизвестном направлении», чтобы разобраться в произошедшем. Также собравшиеся кричали лозунг «Один за всех и все за одного!».

Еще одна драка случилась в Кореновске около школы. Полиция уже задержала зачинщика и арестовала на пять суток.

Мигранты Краснодарский край
23 июля 2024, 00:48
Конфликт двух женщин в Ростове-на-Дону перерос в стрельбу с пострадавшими
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Звуки стрельбы услышали жители Ростова-на-Дону. Об этом сообщил Telegram-канал «Это Ростов новости».

Выстрелы раздавались в микрорайоне Суворовский. По предварительным данным, между женщинами около магазина начался конфликт. Потом к ним подбежали несколько мужчин и кто-то открыл стрельбу. В итоге одного из них ранили в ногу. На место ЧП прибыли врачи скорой помощи и сотрудники Росгвардии.

Ранее неизвестный начал стрелять в отделе полиции в Армении. По данным журналистов, это был вооруженный винтовкой иностранец. Он открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе происшествия пострадали два человека, одного из них доставили в университетскую больницу с ранением груди.

Стрельба Врачи
22 июля 2024, 22:57
Вдову участника СВО выгнали из собственного магазина на рынке в Истре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Владелицу павильона лишили имущества на рынке в Истре. Пострадавшая рассказала 360.ru, что директор рынка конфисковал товар и оборудование из-за скандала с продавцом в качестве «морального ущерба». СК возбудил уголовное дело о грабеже и самоуправстве.

Хозяйка конфискованного имущества - вдова участника СВО. Она рассказала 360.ru, что директор рынка поссорился с продавцом в магазине, после чего выгнал его, и, не уведомив руководство, продолжил торговать ее товаром.

«Продолжают торговать нашим товаром, нам не отдают ни оборудование, ничего», - отметила собеседница 360.ru.

С ее слов, владелец рынка отказывается идти на примирение, плохо отзывается о продавце, с которым у него вышел конфликт.

«Он сказал, будете судиться - судитесь. Он как моральную компенсацию себе забрал эту точку с оборудованием, которое принадлежит поставщикам. Поставщики выставляют мне досудебные претензии», - поделилась хозяйка товара.

В Следственном комитете сообщили, что возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Самоуправство». Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Уголовное дело Скандалы Истра Магазины
22 июля 2024, 22:53
Руководитель пропавшей в Северной Осетии тургруппы рассказала, почему отряд обратился к МЧС
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Туристический отряд из Долгопрудного, который запросил помощь у МЧС в Северной Осетии, не попадал в критическую ситуацию, люди нуждались только в питьевой воде. Об этом рассказала руководитель группы Татьяна Садыкова в беседе с 360.ru.

«Нас спасать вообще не надо было. Мы просто в МЧС позвонили, попросили воду. У нас была нехватка воды. <…> Мы не заблудились, не потерялись, с детьми все хорошо, в порядке», - сказала она.

По словам источника, сотрудники МЧС уже принесли воду. Сейчас с отрядом все хорошо, он продолжит путь по плану. Дети уже позвонили родителям и отчитались.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев также заявил, что с тургруппой все хорошо. Он отметил, что сейчас дети отдыхают в палаточном лагере. До этого группу из 10 детей и двух взрослых начали искать спасатели Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС РФ.

Дети Туризм Долгопрудный Москва
22 июля 2024, 22:34
Иномарка в Москве перевернулась, пострадал подросток
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Подросток пострадал в ДТП с легковой машиной в Москве в поселении Первомайское. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, автомобиль BMW съехал в кювет и перевернулся. Несовершеннолетнего пассажира отвезли в Коммунарку в детский стационар. По предварительным данным врачей скорой помощи, у него закрытый перелом ключицы.

Ранее другая авария случилась на севере Москвы. Такси и BMW столкнулись на проезде Шокальского. В результате ДТП госпитализировали шофера иномарки, таксисту также понадобилась помощь, но после осмотра его отпустили домой. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Еще одна авария случилась 16 июля в столице. Там в автомобиль ГАИ въехала BMW.

Дети ДТП Иномарки Москва

Новости по теме