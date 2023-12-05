05 декабря 2023, 04:02

Жители Керчи услышали звуки взрывов

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Серия взрывов погремела в небе над Керчью. Об этом сообщили Telegram-канал Shot очевидцы.

«Местные жители утверждают, что слышали минимум девять взрывов в районе Аршинцево и поселка Войково. Также сообщается о временной приостановке проезда по Крымскому мосту», - сказано в сообщении.

Официальная информация пока отсутствует.

Взрывы Россия
05 декабря 2023, 05:13
«Полетела к дочери». Россиянка умерла из-за оторвавшегося тромба при перелете в Канаду
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Преподаватель музыкальной школы из Переславля Елена Гаврилова скончалась во время перелета в Канаду, куда она направлялась вместе с мужем, чтобы навестить свою дочь. Знакомые педагога рассказали, что у нее оторвался тромб. Об этом сообщил сайт 76.ru.

Гаврилова преподавала фортепиано в Детской школе искусств Переславля. Она умерла 28 ноября, похороны уже прошли.

Об уходе педагога из жизни сообщили ее коллеги в официальной группе школы в социальной сети «ВКонтакте», выразив соболезнования ее родным, близким и друзьям.

Знакомая учительницы рассказала, что Гаврилова хотела вместе с мужем и дочерью отметить свой день рождения и Новый год.

«27 ноября они туда прилетели, ей еще в самолете стало плохо, а на трапе уже скончалась, тромб оторвался. Ее уже там похоронили», - рассказала знакомая учительницы.

Ранее жительница Новосибирска скончалась после удаления зуба у платного стоматолога. По словам родственников погибшей, врач отправил ее домой после процедуры. Она еле дошла до дома, у нее кружилась голова, а потом она стала плевать кровью и перестала реагировать на окружающих. Врачи не смогли ее спасти. За прием женщина отдала две тысячи рублей.

Канада Самолеты Россия
05 декабря 2023, 02:27
Сопка обвалилась на проезжую часть на Сахалине
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сход селевых масс в районе села Ясноморского заблокировал движение на девятом километре автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области в своем Telegram-канале.

«На участке автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск (девятый километр), около села Ясноморское, произошел сход селевых масс на проезжую часть. Проезда нет», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время дорожная техника расчищает проезжую часть. О восстановлении движения сообщат дополнительно.

В конце ноября столкновение грузовика с легковым автомобилем перекрыло проезд по участку внутренней стороны МКАД. В результате столкновения обе машины развернулись и заблокировали несколько полос движения. Через некоторое время аварийные службы освободили дорожное полотно и восстановили движение.

Сход селевых масс в районе села Ясноморского заблокировал движение на девятом километре автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Минтранс РФ ДТП Машины
05 декабря 2023, 02:16
Тело замершего мужчины двое суток пролежало в снегу под мостом в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Пассажирка автобуса случайно заметила тело замерзшего насмерть мужчины под мостом в Москве. Он пролежал там два дня, сообщили «Известия».

Пассажирка автобуса случайно заметила тело замерзшего насмерть мужчины под мостом в Москве. Он пролежал там два дня, сообщили « Известия».

По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения. Тело нашли на пересечении Варшавского шоссе и Центральной кольцевой автомобильной дороги.

«В 30 метрах от обочины был обнаружен труп мужчины. Он лежал на спине, куртка была распахнута, а свитер наполовину снят», - сказано в материале.

По версии следствия, погибший пытался избавиться от одежды, находясь в состоянии гипотермии. При нем нашли документы. Мужчина оказался уроженцем Ставропольского края. Ему было 43 года. Сейчас тело находится на экспертизе.

Ранее в московском районе Южное Бутово из пруда, расположенного вблизи дома № 3 на Дачной улице, достали утопленника. До этого один из жителей столицы обращался за помощью, чтобы найти в этом водоеме своего брата.

Москва 2023
05 декабря 2023, 01:47
Маршрутка сбила женщину и протаранила остановку в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Водитель маршрутки сбил женщину на дороге и влетел в остановку с людьми в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

ДТП произошло в понедельник, 4 декабря. По предварительной версии, водитель маршрутного автобуса не стал уступать дорогу пассажирам трамвая, что привело к наезду на женщину. После этого маршрутка выехала за пределы проезжей части и протаранила остановку.

«Одну пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Данная информация уточняется», - указали в ведомстве.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства и причины дорожного происшествия. Прокуратура Тагилстроевского района взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Ранее два легковых автомобиля и две маршрутки утроили ДТП в Москве. Авария произошла на Химкинском бульваре в районе Южное Тушино.

ДТП Свердловская область

Новости по теме