Жители Ейска услышали звуки взрывов

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Газовые баллоны взорвались в доме на улице Серова в Ставрополе, в больницу попали семь человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Иван Ульянченко.

После взрыва в пекарне на первом этаже двухэтажного здания начался пожар, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.

«В здании выбиты стекла, повреждена кровля. Все экстренные службы на месте, госпитализированы семь человек, им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщил Ульянченко.

Глава города отметил, что жертв нет. Пожар уже потушили, специалисты обследуют здание.

На юго-западе Москвы произошел пожар в торговом центре. Загорелся кондиционер на первом этаже здания. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали, сообщений о пострадавших и погибших не поступало.