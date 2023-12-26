Жители Ейска услышали звуки взрывов
Звуки взрывов услышали жители Ейска. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщил Telegram-канал Kub Mash.
После взрыва в пекарне на первом этаже двухэтажного здания начался пожар, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.
«В здании выбиты стекла, повреждена кровля. Все экстренные службы на месте, госпитализированы семь человек, им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщил Ульянченко.
Глава города отметил, что жертв нет. Пожар уже потушили, специалисты обследуют здание.
На юго-западе Москвы произошел пожар в торговом центре. Загорелся кондиционер на первом этаже здания. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали, сообщений о пострадавших и погибших не поступало.
В ведомстве уточнили, что патрульные увидели у дома на проспекте Вернадского мужчину. Его поведение показалось подозрительным, так как, заметив полицейских, он попытался убежать. Однако его быстро задержали.
Во время досмотра у 50-летнего жителя нашли три свертка с белым порошком. После этого обыск провели у него дома и обнаружили еще пять пакетов с порошком, общая масса которых превысила четыре килограмма. Кроме того, нашли весы и посуду со следами неизвестного вещества.
Позже экспертиза установила, что в изъятых пакетах был наркотик N-метилэфедрон. Правоохранители также выяснили, что подозреваемый планировал продавать запрещенные вещества в Москве. Мужчине предъявили обвинение и отправили в изолятор на время следствия.
На днях в гараже, расположенном на улице Головачева в Москве, сотрудники полиции также обнаружили наркоцех. Злоумышленники изготавливали там запрещенные синтетические вещества.
В октябре инспектор ГИБДД остановил такси возле Рижского вокзала во время дорожного рейда. Он произвел грубый досмотр пассажирки. В поисках запрещенных веществ полицейский залез девушке в трусы и просил поднять лифчик.
«Я в моменте растерялась и не знала, как поступить, на самом деле. Он сказал, что уже находил в трусах девушки наркотики. <…> Значит, он по всем трусам лазит, не только по моим», - рассказала пострадавшая.
Инцидент зафиксировал на видео водитель такси. При попытке сотрудников ДПС надавить на него и потребовать удалить запись, таксист заявил о своих правах и уехал вместе с девушкой с места происшествия.
Пострадавшая обратилась в прокуратуру, однако решение об увольнении сотрудника ГИБДД приняли лишь после вмешательства главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова.
По словам Шумского, инспектор ДПС в данном случае превысил свои полномочия, так как досмотр должен был осуществлять сотрудник того же пола, что и досматриваемый, в присутствии свидетелей и с оформлением соответствующего протокола. Подобное нарушение может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Ранее депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, который расширяет полномочия полиции. Теперь они смогут проникать в жилье для задержания, а также вскрывать машины.
В ведомстве уточнили, что сотрудники ДПС во время патрулирования по городу неподалеку от Раушской набережной остановили автомобиль Mercedes. Во время проверки документов водитель занервничал, поэтому полицейские решили досмотреть машину. На место вызвали оперативников. В багажнике внедорожника нашли пистолет Макарова и восемь патронов калибра девять миллиметров.
Экспертиза подтвердила, что оружие боевое и пригодно для стрельбы. Кроме того, полицейские обнаружили глушитель и телескопическую палку.
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
На днях оставленный неизвестными иностранный ручной гранатомет нашел на берегу Москвы-реки житель села Рыболово Раменского городского округа. Мужчина предусмотрительно вызвал на место сотрудников экстренных служб.