Жители Челябинска организовали патрули после случаев нападения на детей

Читайте нас в:

Первое нападение на школьниц один из двух неизвестных совершил около двух недель назад. Как рассказала их мать, девочки 11 и восьми лет шли от бабушки. Женщина позвонила им в 17:38 и узнала, что сестры уже идут домой. Перезвонив им через несколько минут, она услышала, что ее дочь в истерике.

«Она рассказала, что когда подходили к дому, мужчина с „телескопичкой“ в руке схватил ее за плечо и прижал к забору, сказал дать ему телефон. Она перепугалась, отдала. Он начал лазить в телефоне, но в какой-то момент ей удалось его выхватить, и они с младшей побежали домой», - рассказала женщина.

По ее словам, сначала мужчина побежал за девочками, но потом остановился и прекратил погоню. Также женщина сообщила, что после этого случая мужчина напал на ее мужа и порезал ему ногу ножом. Недавно неизвестных мужчин снова увидели на улице, когда те шли за мальчиком и девочкой. Дети сумели убежать от них.

Жители АМЗ по вечерам стали патрулировать улицы района. Информацию о нападавших проверяют правоохранители, сообщили в управлении МВД Челябинска.

В поселке АМЗ, который расположен в черте Челябинска, неизвестный напал на школьниц. По информации 74.ru , местные жители периодически замечают двух мужчин между улицей Дмитрия Неополитанова и Мебельным поселком. Они организовали патрули, чтобы обеспечить безопасность детей.