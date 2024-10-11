11 октября 2024, 09:48

Жители башкирского села снесли сотовую вышку, боясь, что она их всех погубит

РИА «Новости»
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Жители села Ташбулатово в Башкирии опрокинули сотовую вышку, боясь негативного влияния на свое здоровье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По его информации, сельчане открутили болты на вышке и она упала, зацепив линию электропередачи. После этого в населенном пункте пропала сотовая связь. И вероятно, вместе с ней и опасения людей о вреде 5G.

Как сообщил РБК сотовый оператор Т2, которому принадлежала конструкция, она не могла упасть сама, поскольку ее только недавно осматривали. Кроме того, жители села в 2021 году уже роняли вышку, также опасаясь влияния 5G.

Компания обратилась в полицию. Все обстоятельства случившегося теперь устанавливают правоохранители.

Восстановление конструкции может занять не менее трех месяцев. В Т2 также напомнили, что за порчу чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Минцифры объявили, что тестовые зоны 5G в России появятся до 2030 года.

Гаджеты Башкирия
11 октября 2024, 07:53
Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области, есть пострадавший
Pxhere
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В Челябинской области на станции Челябинск-Южный столкнулись два грузовых поезда. В результате пострадал работник локомотивной бригады, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

ЧП произошло 10 октября в 21:43 по местному времени на станции Челябинск-Южный. В результате столкновения двух поездов сошли три порожних платформы и одна платформы с грузом. Угрозы экологической безопасности нет.

«По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад (зафиксированы ушибы), ему оказывается необходимая медицинская помощь», - уточнили в пресс-службе.

На место выехал восстановительный поезд со станции Челябинск. ЧП на дороге не повлияло на движение пассажирских поездов. Специалистам предстоит выяснить причины происшествия. На прошлой неделе на главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт. На одном из прибывших вагонов обнаружили взрывчатку.

Челябинская область Дороги Поезда
10 октября 2024, 23:27
На горящей нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов
РИА «Новости»
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В Феодосии на одном из терминалов горящей нефтебазы произошел выброс горючих материалов, зону эвакуации не увеличивали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, терминал окружили сотрудниками профильных служб. Все руководители также находятся на месте.

«На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС», - уточнил глава полуострова.

Аксенов добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Ему докладывают каждые полчаса по видеосвязи о происходящем.

Пожар на феодосийской нефтебазе начался утром в понедельник, 7 октября. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Глава МЧС Крыма Алексей Еременко сообщил 9 октября, что новых очагов возгорания на нефтебазе не зафиксировали, писали «Известия».

Ранее первый замминистра топлива и энергетики полуострова Владимир Воронкин отмечал, что в Крыму нет дефицита бензина и дизельного топлива, запасов хватит и для жителей, и для частных структур.

Пожары МЧС РФ Крым Нефть Эвакуации Сергей Аксенов
10 октября 2024, 20:58
Землетрясение произошло рядом с Выборгом
РИА «Новости»
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Практически неощутимые на поверхности подземные толчки магнитудой 1,5 зафиксировали аппараты Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Представленные на сайте организации координаты свидетельствуют, что эпицентр находился в восьми километрах от Выборга Ленинградской области.

Такой уровень подземных толчков фиксируется только сейсмографами. Слабыми, но ощутимыми считаются толчки магнитудой два.

Для российского региона это не первый случай землетрясения. Как напомнило издание 47news , зимой прошлого года подземные толчки магнитудой 2,4 зафиксировали на Ладожском озере.

В конце сентября землетрясение магнитудой 4,3 тряхнуло здания в Таштагольском районе Кемеровской области.

По данным областного главка МЧС, эпицентр залегал всего в четырех километрах от поселка Шерегеш, жители которого узнали о землетрясении по сработавшим сигналам автомобилей.

Ленинградская область Землетрясения
10 октября 2024, 17:37
Губернатор Забайкалья вытер козявку из носа о начальницу Карымского лесничества
РИА «Новости»
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытер козявку о начальницу Карымского лесничества Елену Шаляпину, когда она докладывала о пожарах в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На размещенных каналом кадрах губернатор вытер пальцами нос, а затем уже сами пальцы о рукав одежды Шаляпиной.

Глава региона отказался отвечать на вопрос, почему он так себя повел. В его пресс-службе попросили прислать официальный запрос или перезвонить в рабочее время.

Ранее депутата Госдумы Дениса Парфенова уличили в непристойных занятиях в кабинете. В интернете появилось видео, где мужчина, похожий на парламентария, заигрывает с неизвестной женщиной прямо на рабочем месте.

Пожары Скандалы Лесные пожары

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