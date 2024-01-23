Жители Алма-Аты во время землетрясения выпрыгивали из окон

По данным на три часа ночи медпомощь потребовалась восьми жителям Алма-Аты. Из них пятеро получили травмы, выбегая из дома во время землетрясения , еще трое выпрыгнули из окон второго и третьего этажей. Большинству пациентов назначили амбулаторное лечение и отправили по домам, только одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

К утру к врачам обратились 44 человека с ушибами головы, растяжениями, защемлениями легкой и средней степени тяжести, троих госпитализировали. Управление общественного здравоохранения Алма-Аты сообщило, что среди пострадавших 10 детей. Медучреждения перевели на усиленный режим работы.

Эпицентр землетрясения находился в 264 километрах от Алма-Аты, на границе Китая и Киргизии. Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой семь баллов. В Курганской области из-за сейсмической активности эвакуировали жильцов двух многоэтажек.