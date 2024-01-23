23 января 2024, 11:10

Жители Алма-Аты во время землетрясения выпрыгивали из окон

Unsplash
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Восемь человек пострадали от последствий ночного землетрясения в Алма-Ате. Из них трое выпрыгнули из окон, одного госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил «Sputnik Казахстан».

По данным на три часа ночи медпомощь потребовалась восьми жителям Алма-Аты. Из них пятеро получили травмы, выбегая из дома во время землетрясения , еще трое выпрыгнули из окон второго и третьего этажей. Большинству пациентов назначили амбулаторное лечение и отправили по домам, только одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

К утру к врачам обратились 44 человека с ушибами головы, растяжениями, защемлениями легкой и средней степени тяжести, троих госпитализировали. Управление общественного здравоохранения Алма-Аты сообщило, что среди пострадавших 10 детей. Медучреждения перевели на усиленный режим работы.

Эпицентр землетрясения находился в 264 километрах от Алма-Аты, на границе Китая и Киргизии. Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой семь баллов. В Курганской области из-за сейсмической активности эвакуировали жильцов двух многоэтажек.

Казахстан Землетрясения Медицина
23 января 2024, 11:09
Высадившую кота Твикса проводницу временно отстранили от работы
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Проводницу, которая сняла с поезда кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных в общественном транспорте.

«В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами. Она не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения», - процитировало Колесникова РИА «Новости».

По его слова, расследование происшествия продолжается.

Тем временем петицию об увольнении проводницы за жестокое обращение с животным подписали уже 376 699 человек.

Женщина высадила кота на улицу в мороз, приняв за бродячего. При этом он находился в поезде легально - на него оформили багажную квитанцию и он находился в вагоне, где разрешен проезд животных. Ночью и днем 20 января к поискам Твикса присоединились пять тысяч человек. Кот прошел восемь километров в поисках укрытия и еды и в итоге умер. Следственный комитет России проведет проверку после гибели Твикса.

РЖД Коты Животные Поезда
23 января 2024, 10:51
Машину жителя Подмосковья сожгли по заказу криминального авторитета
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Правоохранители задержали двух мужчин, а также подозреваемого, по заказу которого злоумышленники сожгли машину жителя Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Московской области.

Двое мужчин ночью пробрались на охраняемую стоянку и подожгли автомобиль жителя Подмосковья. В результате иномарка полностью сгорела, сумма ущерба составила порядка трех миллионов рублей. По факту поджога СК возбудил уголовное дело.

Правоохранители задержали двух подозреваемых. Мужчины сознались в поджоге и рассказали, что совершили преступление по заказу знакомого. Полиция при силовой поддержке Росгвардии задержала 45-летнего подозреваемого.

«Задержанный является криминальным авторитетом среди выходцев из ближнего зарубежья, который оказывает покровительство лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность с привлечением труда нелегальных мигрантов», - указали в пресс-службе.

Ранее в поджоге автомобиля обвинили жителя Тюмени. По версии следствия, мужчина из личной неприязни к своему коллеге сжег машину ямальского предприятия.

Уголовное дело Поджоги Мигранты Россия Машины Полиция
23 января 2024, 10:42
Пятерых россиян задержали на Пхукете за игру в покер
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Полицейские задержали пятерых россиян, игравших в покер, на Раваи (остров Пхукет, Таиланд). Как стало известно «360», правоохранители обыскали виллу, где устраивали азартные игры.

Полиция изъяла игорный стол, фишки, камеры видеонаблюдения и другие вещдоки. Другие детали происшествия неизвестны. В распоряжении канала есть кадры с места задержания.

Ранее, в апреле 2023 года, СМИ писали, что полицейские накрыли на Бали организованное россиянами подпольное казино. Его обнаружили на вилле в районе Чангу. Желающие платили за вход примерно по 10 тысяч рублей. В момент прибытия правоохранителей на вилле играли 26 россиян и один житель Белоруссии. Некоторых игроков задержали. Россияне жаловались, что их якобы продержали двое суток без еды и воды, а наконец отпустив, не вернули паспорта - за них потребовали деньги.

В начале января 2024 года подпольное казино накрыли в Северске Томской области. При обыске из заведения изъяли 15 игровых автоматов, деньги и технику. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Таиланд Полиция
23 января 2024, 10:32
Мертвого таракана вытащили из уха двухлетнего мальчика в Челябинске
piqsels
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Врачи детской клинической больницы № 8 в Челябинске нашли части высохшего таракана в ухе двухлетнего мальчика. Об этом сообщили в медучреждении, написал портал Ura.ru.

Ребенок был беспокойным, постоянно хватался за голову и кричал. Родители отвели сына в больницу спустя пару недель после того, как у него начались проблемы.

«Во время осмотра врача-лора, были обнаружены посторонние объекты в левом ухе ребенка. Находкой оказались остатки уже высохшего таракана», - рассказали в больнице.

С родителями мальчика провели беседу о том, как важно соблюдать чистоту в доме. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

Ранее врачи в Подмосковье извлекли таракана из уха 62-летнего мужчины. Насекомое достали при помощи пинцета. До этого пенсионер пытался сам прочистить ухо, потому что ощущал боль и сильный дискомфорт. Медики рассказали, что пытаться самостоятельно избавиться от инородного тела в ушах не стоит, необходимо сразу же обратиться за помощью к специалистам.

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