Жители Академического района в Екатеринбурге остались без электричества

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«Произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 киловольт. Инцидент зафиксирован на энергообъекте, находящемся не в собственности компании», - уточнили журналистам представители «Россети Урал».

Специалисты добавили, что на место уже прибыли бригады и начали восстанавливать электроснабжение по резервным схемам. Работы займут не больше двух часов, пообещали энергетики.

Ura.ru пояснил, что света нет в домах, расположенных на улицах Краснолесья, Павла Шаманова и Рябинина.

Позже в компании сообщили изданию о полном восстановлении электроснабжения.

Ранее специалисты газовой службы не обнаружили утечки газа в квартире , в которой погибла екатеринбургская зоозащитница. Тела Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери нашли накануне.