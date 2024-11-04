04 ноября 2024, 12:15

Жители 4 российских регионов пожаловались на вирус Коксаки в школах и детсадах

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Родители детсадовцев и школьников в четырех регионах страны жалуются на вирус Коксаки. О случаях заболевания детей и опасениях их семей сообщил Telegram-канал Shot.

О заражении детей этим вирусом каналу рассказали родители из Москвы, Подмосковья, Владимирской области и Краснодарского края. По их мнению, виной всему - туристы, которые привезли инфекцию из Турции.

Матери трех детсадовцев из Владимира сообщили, что к ним в группу привели одного зараженного ребенка. После этого трехлетки начали болеть по очереди. В общей сложности пострадали более 20 воспитанников.

Проявляется вирус так: сначала у детей появились язвы во рту, потом - сыпь по всему телу. В больнице родителям объяснили, что это Коксаки, но в справке при этом указали диагноз ОРВИ.

Также на вирус жалуются жители Краснодарского края. Семьи заболевших детей утверждают, что в больнице как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки.

«У нас в станице у многих детей в возрасте до 11 лет волдыри на ступнях и руках, температура и во рту что-то типа стоматита. Переносится у всех в легкой форме», - поделилась жительница Новороссийска.

По информации Shot, заболевшие со схожими симптомами есть и в Москве. Каналу сообщили минимум о трех детях с высокой температурой и характерной сыпью.

Дети Болезни
04 ноября 2024, 11:52
ФСИН опровергла данные о взрыве на территории СИЗО-3 в Москве
Читайте нас в: Google Новости
Утром 4 ноября несколько Telegram-каналов и СМИ распространили данные о взрыве на территории СИЗО-3 в Москве. В столичном ГУ ФСИН эту информацию опровергли.

«Информация о взрыве на территории СИЗО-3 не соответствует действительности. Учреждение работает в штатном режиме», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По данным источника 360.ru, взрыв произошел на строительном объекте рядом с СИЗО в 1-м Силикатном проезде.

Известно, что в котловане на глубине 13 метров взорвался кислородный баллон. Травмы в результате происшествия получили двое мужчин - у одного повреждены обе руки, а второго оглушило.

Рабочих передали врачам скорой.

Взрывы Москва
04 ноября 2024, 11:44
Автобус в Индии упал в ущелье с 200-метровой высоты
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В результате падения автобуса в ущелье на севере Индии 36 человек погибли и еще 10 пострадали. Об этом сообщило издание Times of India.

По информации источника, водитель не справился с управлением на опасном горном участке около города Марчула (штат Уттаракханд). Машина рухнула в пропасть глубиной 200 метров. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, точное количество пострадавших еще уточняется. Пропавшими без вести числятся пять пассажиров.

Ранее внедорожник с туристами на Сахалине рухнул со скалы. Путешественники хотели заехать на гору Крузенштерна, но машина сорвалась. Люди еле выбрались из авто, которое в итоге всю ночь находилось в море, технику спасти уже не получится.

Индия ДТП Автобусы
04 ноября 2024, 10:15
«Рванул кислородный баллон». Стали известны подробности ЧП рядом с СИЗО в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На стройке близ СИЗО-3 в 1-м Силикатном проезде в столичном районе Хорошево-Мневники произошел взрыв кислородного баллона. Подробности ЧП сообщил источник 360.ru.

По уточненной информации, строительные работы проводили на глубине 13 метров. Внезапно в котловане рванул кислородный баллон.

Травмы в результате случившегося получили двое мужчин : у одного из них повреждены обе руки, второй оглушен. Их забрала скорая. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Взрывы Москва
04 ноября 2024, 09:38
Два человека пострадали при взрыве на стройке рядом с СИЗО в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Два человека пострадали при взрыве на стройплощадке в Москве. ЧП произошло в 1-м Силикатном проезде, рядом с СИЗО-3, сообщил источник 360.ru.

По имеющимся данным, рабочие находились в котловане глубиной около 10 метров. Внезапно, по неизвестной пока причине, на дне ямы, в трубе, произошел взрыв. По одной из версий, это мог быть кислородный баллон.

В результате один человек получил травмы обеих рук, второго оглушило. Для эвакуации пострадавших задействовали автокран. После мужчин передали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи.

Взрывы Москва

Новости по теме