Жители 4 российских регионов пожаловались на вирус Коксаки в школах и детсадах

О заражении детей этим вирусом каналу рассказали родители из Москвы, Подмосковья, Владимирской области и Краснодарского края. По их мнению, виной всему - туристы, которые привезли инфекцию из Турции.

Матери трех детсадовцев из Владимира сообщили, что к ним в группу привели одного зараженного ребенка. После этого трехлетки начали болеть по очереди. В общей сложности пострадали более 20 воспитанников.

Проявляется вирус так: сначала у детей появились язвы во рту, потом - сыпь по всему телу. В больнице родителям объяснили, что это Коксаки, но в справке при этом указали диагноз ОРВИ.

Также на вирус жалуются жители Краснодарского края. Семьи заболевших детей утверждают, что в больнице как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки.

«У нас в станице у многих детей в возрасте до 11 лет волдыри на ступнях и руках, температура и во рту что-то типа стоматита. Переносится у всех в легкой форме», - поделилась жительница Новороссийска.

По информации Shot, заболевшие со схожими симптомами есть и в Москве. Каналу сообщили минимум о трех детях с высокой температурой и характерной сыпью.